Von Profis für Profis: KOHL & PARTNER MIT NEUEM SEMINARPROGRAMM FÜR DIE TOURISMUSBRANCHE

Villach (OTS) - Die Tourismusberatung Kohl & Partner hat ihr neues Seminarprogramm für Frühjahr und Sommer 2021 präsentiert. Bis Ende Juli werden insgesamt 21 Seminare und Workshops für MitarbeiterInnen und Führungskräfte aus Hotellerie und Destination angeboten. Die vielfältigen Themen reichen von Strategie- und Produktentwicklung über Revenue Management und Budgetierung bis hin zu Mitarbeiter-Bindung, Social Media Marketing und Führungstrainings. Der aktuellen Situation entsprechend haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, im Vorfeld einen freiwilligen und kostenlosen Covid-19-Antigen Schnelltest durchzuführen.

Unter dem Motto „Von Profis für Profis“ bietet die Tourismus- und Hotelberatung Kohl & Partner im Frühjahr und Sommer 2021 mehr als 20 Seminare und Workshops für TouristikerInnen an. Das Angebot richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende sowohl aus der Hotellerie als auch aus Destinationen. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis, interaktive Übungen und die Erarbeitung von individuell auf die TeilnehmerInnen und ihre Betriebe zugeschnittene Lösungen zeichnen die Seminare und Workshops von Kohl & Partner aus.

So bieten beispielsweise die beiden Seminare „Gastgeber verstehen: So punkten Sie als Gastgeber-Coach“ und „Gastgeber-Coach Wissen: Hotel-Betriebswirtschaft leicht gemacht“ Destinationen die Möglichkeit, ihre Gastgeber-Coaches weiterzuentwickeln und so den Service für die Betriebe in ihrer Region auszubauen. In einem ausführlichen Workshop zum Thema „Strategie“ erarbeitet Destinations-Experte Gernot Memmer mit Führungskräften aus touristischen Organisationen Methoden für die Strategie-Entwicklung, führt einen Strategie-Check durch und gibt Praxis-Tipps für erste Schritte der Umsetzung.

Für Hoteliers und Ihre Teams steht in diesem Frühjahr ganz neu das Seminar „Revenue Management: Das flexible Preissystem für Ihren Hotelbetrieb“ im Programm, bei dem im Detail die Einführung dynamischer Pricing-Systeme, ihre Vorteile und ihre Herausforderungen beleuchtet werden. Im Training „Daten, Daten, Daten: Wie macht man Marketing messbar?“ gibt Senior-Berater Michael Köck Einsteigern einen ersten Einblick ins professionelle Marketing-Controlling. Und um für die Wiedereröffnung der Betriebe und die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen vorbereitet zu sein, bietet Kohl & Partner außerdem einen Workshop speziell für Housekeeping-MitarbeiterInnen an: „Erfolgsfaktor Housekeeping: Zeitgemäße Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienestandards“.

Der Situation entsprechend werden bei allen Seminaren die geltenden Covid-19 Sicherheits- und Hygienemaßnahmen beachtet. Zudem haben die TeilnehmerInnen im Vorfeld die Möglichkeit, freiwillig einen kostenlosen Covid-19-Antigen Schnelltest zu machen.

Das neue Weiterbildungsangebot startet im April. Eine vollständige Übersicht der Termine, nähere Informationen und Anmeldung unter www.kohl.at/seminare.

Übersicht der Seminarthemen Frühjahr / Sommer 2021

Für Destinationen:

DMO 2030 Tourimuswerkstatt: Die touristische Organisation der Zukunft

Gastgeber verstehen: So punkten Sie als Gastgeber-Coach

Gastgeber-Coach Wissen: Hotel-Betriebswirtschaft leicht gemacht

Stakeholdermanagement: Der verkannte Erfolgsfaktor im Destinationsmanagement

6 Schritte zur erfolgreichen innovativen Produktentwicklung

Methoden für Strategie-Entwicklung, Strategie-Check und -Umsetzung

Impuls-Workshop Best Employer Destination

Fit for DMO - Leadership für TVB-Vorstände

Effiziente Budget-Erstellung für Tourismusverbände

Für die Hotellerie:

Mitarbeiterproduktivität: Nicht die Köpfe reduzieren, sondern unproduktive Zeiten eliminieren

Revenue Management: Das flexible Preissystem für Ihren Hotelbetrieb

Attraktivierung der Mitarbeiter-Strategie für meinen Hotelbetrieb

Erfolgsstrategie für den eigenen Hotelbetrieb entwickeln

Erfolgsfaktor Housekeeping: Zeitgemäße Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienestandards

Aktiv verkaufen am Telefon und Face-to-Face

Gastgeber-Qualität 2025 - Individualisierte Qualität im Zeitalter der Digitalisierung

Führungslehrgang „Wie Sie ein richtig guter Chef werden“

Wie macht man Marketing messbar? Marketing-Controlling für Einsteiger

Keine Likes & Hearts? Social Media-Marketing für Anfänger

Werbung Welcome! Social Media für Fortgeschrittene

