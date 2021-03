Gesundheitsministerium: Testpflicht bei Ausreise aus Tirol endet

Ausweitung der Testungen und strenge Kontrollen bei der Ausreise haben zu einer Verringerung der südafrikanischen Mutationsfälle geführt

Wien (OTS) - Gesundheitsministerium: „Wir sehen, dass die konsequente Umsetzung der Ausreisekontrollen eine wichtige Maßnahme ist, um die Ausbreitung der noch ansteckenderen Virus-Varianten zu unterbinden und damit die Gesundheit der Menschen zu schützen. Nach der erfolgreichen Senkung der Fallzahlen für die südafrikanische Variante kann der sichere Ausreiseverkehr ohne Kontrollen stattfinden. Wir bedanken uns bei der Tiroler Landesregierung, der Polizei, dem Bundesheer und allen beteiligten Stellen für die gute Kooperation bei der Umsetzung. Weiterhin sind konsequente Testungen, gezieltes Contact Tracing und rasche Impfungen zusammen mit dem Einhalten der Vorsichtsmaßnahmen zentral in dieser schwierigen Phase der Pandemie.“

Am 11.03.2021 um 00.00 endet die Verpflichtung einen negativen Antigen- oder PCR-Test bei der Ausreise aus Tirol vorzuweisen. Seit dem 12.02.2021 wurden die Grenzen des Bundeslandes Tirols mit Ausnahme des Bezirks Lienz, der Gemeinde Jungholz sowie das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee von Polizei und Bundesheer kontrolliert.

Diese Maßnahmen wurden vom Land Tirol mit einer Ausweitung der Testungen sowie strengem Contact Tracing flankiert, um die Zahl der Mutations-Fälle sukzessive zu senken. So waren es am 12.02.2021 165 aktive Fälle der südafrikanischen Variante des Virus in Tirol und mit Stichtag 08.03.2021 nur mehr 47. Am stärksten ist weiterhin der Bezirk Schwaz betroffen für den die Ausreistests beim Verlassen des Bezirks verpflichtend bleiben. Weitere, lokale Kontrollen werden vom Land verordnet, um eine Ausbreitung der Ansteckungen zu unterbinden.

