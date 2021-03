FPÖ – Hofer/Landbauer: Die Corona-Strafen werden immer absurder!

Vier Jugendliche beim Musikhören mit Sicherheitsabstand sollen jeweils 500 Euro Strafe bezahlen

Wien/St. Pölten (OTS) - Beinahe täglich ist in den Medien von wirklich absurden Corona-Strafen zu lesen. In Niederösterreich sollen nun vier Jugendlichen jeweils 500 Euro Strafe bezahlen, weil sie sich am Abend auf einer Wiese in der Wienerwald-Gegend getroffen haben, um gemeinsam zu plaudern und Musik zu hören. Obwohl sie dabei den Sicherheitsabstand eingehalten und auch niemanden mit der Musik gestört haben, sollen sie nun jeweils 500 Euro bezahlen, weil das Treffen nach 21:00 Uhr und damit in der Zeit der Ausgangssperre stattgefunden hat. „Unseren Kindern und Jugendlichen setzt die Corona-Krise enorm zu. Ärzte schlagen seit Monaten Alarm, weil Kinder vermehrt Anzeichen von Depressionen zeigen und auch sonst die Psyche durch die verunmöglichten sozialen Kontakte massiv gelitten hat. Diese vier Jugendlichen zu bestrafen, ist einfach absurd“, stellen FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer und Niederösterreichs FPÖ-Chef LAbg. Udo Landbauer klar.

Den Kindern sei im vergangenen Jahr so gut wie alles genommen worden, was für eine positive Entwicklung der Psyche notwendig ist: Regelmäßiger Schulbesuch, Treffen mit Freunden, Training im Sportverein. Stattdessen seien sie durch die Maßnahmen der Regierung regelrecht eingesperrt worden. „Wir müssen wirklich aufpassen, dass all diese Maßnahmen dazu führen, dass wir eine verlorene Generation hervorbringen“, warnen Hofer und Landbauer, die auch auf schwere Versäumnisse der Bundesregierung gerade im Schulbereich aufmerksam machen: „Seit Monaten fordern wir den Ankauf von Luftreinigungsgeräten für Schulen. Diese Anschaffung hätte eine viel frühere Rückkehr zum regelmäßigen Unterricht ermöglicht. Auch das aktuelle System, wo die Kinder nur zwei Tage pro Woche in die Schule dürfen, ist kein akzeptabler Zustand.“

Norbert Hofer und Udo Landbauer hoffen, dass der vom Vater zweier Betroffener angekündigte Einspruch gegen die Strafen Erfolg haben wird. Das Argument, das Treffen während der Ausgangssperre habe der körperlichen und psychischen Erholung gegolten, können die beiden FPÖ-Politiker durchaus nachvollziehen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)