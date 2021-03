#KULTURisteinMENSCHENRECHT!

#LASSTunsFEIERNsonstLASSENwirEUCHtanzen!!!

JEDEN MITTWOCH 15-17 UHR FOR DEN KUNST UND KULTUR MINISTERIUM

Radetzky Straße 2



Uns geht die Kraft aus!... und zwar auch mehreren EBENEN! So titelte der Kurier vor 2 Wochen und die Statistiken des letzten Jahres belegen das auch.



Soziale Isolation steigt <KONKRET Depressionen, Angstzustände, Panikatacken und sogar SUIZIDE) und GEFÄHRDET somit Menschenleben!



Auch wienTV. org hat für okto im April 2020 eine halbstündige Dokumentation zu dem Thema Psychische Erkrankungen (" Endstation Psychiatrie") gemacht.

Ein zweiter Teil ist bereits in Planung und eine Kooperation mit ORF (Am Schauplatz, Thema, Report oder bewusst leben) ist angedacht.



Existenzen verschwinden wie coperfield

Weil die Regierung wieder mit dem lockdown spielt

Wir wollen Events, Oper, Theater und Partys sowie FESTIVALS wieder

Ohne Menschen sind das nicht die gleichen LIEDER!!!

