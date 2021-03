HNP architects: Baustart in der Muthgasse

Wien (OTS) - Der 19. Wiener Gemeindebezirk wird um ein innovatives Projekt reicher. HNP architects kreiert eine sogenannte Gebäude-Mischnutzung und die Muthgasse 105-109 wird umgewidmet. Ökologie sowie der Erhalt des Stadtbildes stehen dabei im Vordergrund. Ebenso bekommt die CKV Gruppe mit den Unternehmen siwacht, hellrein und servitec eine neue Konzernzentrale.

HNP architects hat das Besondere in der Muthgasse hervorgehoben: Die Mischnutzung dieses Projektes ist ein Zusammenspiel von Büros, betreutem Wohnen und einem Ärztezentrum. Das Bau-Vorhaben besticht sowohl durch einen hohen Anteil an qualitativen Outdoor-Bereichen als auch durch Gewerbeflächen. Cafés und Verkaufsflächen sind ebenso Teil der Umbau-Aktion. Zudem nimmt die architektonische Gestaltung auf den historischen Bestand und die Umgebung Rücksicht. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Prof. Heinz Neumann, Partner bei HNP architects, weist auf die Besonderheiten des Neubauprojektes in der Muthgasse hin: „Es war uns ausgesprochen wichtig, ein Statement in Sachen Umwelt und Stadtentwicklung zu setzen. Daher haben wir ein hochwertiges Energie- und Klimakonzept entworfen und ebenso unser Büro, welches ein historisches Backsteingebäude ist, in das Gesamtkonzept integriert.“

Die Aufenthaltsqualität für arbeitende Menschen als auch für BewohnerInnen stand bei der Planung des Projektes „Muthgasse“ durch HNP architects im Vordergrund. Die natürliche Beschattung innerhalb dieser Anlage wurde bereits in der Planung mittels Bäumen bzw. Pergolen verwirklicht. Zudem wurde darauf geachtet, dass sich mittelfristig eine Kleintierfauna (Insekten, Vögel) entwickeln kann. Dies ist nur ein kleiner Auszug des ökologischen Gestaltungskonzeptes. Heinz Neumann ist stolz: „Auch das Regenwasser wird durch unterirdische Schotterkörper aufgenommen und lokal gespeichert. Dieses Substrat speichert das Wasser, das den Bäumen dadurch zur Verfügung steht. Das nennt man das ‚Schwammstadtprinzip‘.“

Die CKV Gruppe bekommt eine neue Zentrale

Der Abbruch in der Muthgasse 105 ist gleichzeitig der Startschuss für die neue Konzernzentrale der CKV Gruppe. HNP architects plant zwei hochwertige Bürogebäude mit ca. 12.800 m² Nutzfläche und aufenthaltsoptimierten Freiräumen ein. Die CKV Gruppe legt großen Wert auf diese qualitativ hochwertigen Freiräume, welche in weiterer Folge den Mitarbeitern zugutekommen und die gesamte Umgebung bereichern!

Allgemeines über HNP architects

Das Architektur- und Ingenieurbüro HNP architects ist in der Öffentlichkeit vor allem durch Büro- und Hochhausbauten bekannt. Ein Großteil davon steht in Wien. HNP architects entwirft aber auch Wohnhäuser und Inneneinrichtungen. Partner des Architekturbüros sind Heinz Neumann, Oliver Oszwald und Florian Rode. Das Büro beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und arbeitet aktuell an rund 20 Projekten.



PROJEKTAUSWAHL – FERTIGGESTELLT

Donau City – Ares Tower, 1220 Wien

Donau City – Saturn Tower, 1220 Wien

Bürohaus Porr Laaerbergstraße, 1100 Wien

Bürohaus Office Park 4, Flughafen Wien

Euro Plaza – Bauphasen I, II, III, IV, V und VI, 1120 Wien

Bürohaus Muthgasse 24-34 (Space2Move), 1190 Wien

Goldenes Quartier, Tuchlauben – Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus, Denkmalschutz, 1010 Wien

Bürohaus QBC 3 Quartier Belvedere Central, 1100 Wien

UNIQA Konzernzentrale, 1020 Wien

Westbahnhof – Infrastrukturgebäude mit Hotel-, Büro- und Geschäftsflächen, Denkmalschutz, 1150 Wien

Wien Mitte – Büro- und Einkaufszentrum, 1030 Wien



Bildmaterial: Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Tanja Frömmig

T: +43 699 15 12 66 14

E: tanja.froemmig @ epmedia.at