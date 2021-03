UEFA Europa League Achtelfinal-Kracher auf PULS 4: Manchester United vs. AC Milan morgen, um 18:15 Uhr live

Im Achtelfinale der UEFA Europa League kommt es mit Manchester United gegen AC Milan zu einem Fußball-Spektakel der Extraklasse.

Wien (OTS) - Die Red Devils gegen die Rossoneri - Fußballherz was willst du mehr. Mit Manchester United gegen AC Milan treffen zwei absolute Titelfavoriten aufeinander, die auf nahezu allen Positionen mit Weltklassespielern wie Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford oder Edinson Cavani besetzt sind. Los geht´s morgen um 18:15 Uhr mit dem Hinspiel aus dem Theater of Dreams von Manchester. Eine Woche später gibt es das Entscheidungsspiel aus dem Mailänder Fußball-Tempel San Siro. PULS 4 ist wie gewohnt live dabei und überträgt beide Spiele exklusiv im Free-TV. Darüber hinaus dürfen sich die heimischen Fußballfans auf Michael Liendl freuen. Der WAC Kapitän wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Michael Liendl

Experte: Johnny Ertl



Die Higlights aller weiteren Spiele zeigt PULS 4 in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:15 Uhr.



UEFA Europa League: Manchester United vs. AC Milan

Morgen, um 18:15 Uhr live auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

