Versäumnisse der ÖVP in Sachen Photovoltaik in Niederösterreich

Rasch Verordnung zu PV-Anlagen im Grünland

St. Pölten (OTS) - „Niederösterreich hat enormes Potential für Sonnenkraft. Daher habe ich kein Verständnis, dass auf eine Verordnung so lange gewartet werden muss“, so die Landessprecherin Helga Krismer von den Grünen. Wenn die ÖVP dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz, kurz EAG, auf Bundesebene endlich zustimmt, dann muss Niederösterreich vorbereitet sein. „Energiegemeinschaften bzw. Stromgemeinschaften sind dann in den Gemeinden möglich und die Förderkulisse für Photovoltaik bringt enorme Chancen für das Land. Daher hat Stephan Pernkopf einen Zahn zuzulegen, damit Sonnenkraft maximal im Land genützt werden kann. Da es in der Verordnung vor allem um die Nutzung von weniger attraktiven Flächen im Grünland wie Deponien gehen soll, versteht niemand, warum sich die ÖVP so lange Zeit lässt“, fordert Helga Krismer. Die ÖVP hat in der Raumordnung die Reißleine für Photovoltaikanlagen im Grünland gezogen. Die Landesregierung unter Johanna Mikl-Leitner und Stephan Pernkopf haben eine Verordnung zu erlassen.

