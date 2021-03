Green Deal 2050: Einladung zur Online-Diskussion mit BM Gewessler

Die Forschungsplattform ReConstruct lädt zu einer Experten-Diskussion, wie Österreich und der EU-Green Deal die Klimaneutralität im Gebäudesektor sicherstellen kann.

Green Deal 2050: Bauen für eine klimaneutrale Zukunft – Lösungen gesucht

Online-Diskussion am: Montag, 22. März 2021, 15.00 – 16.30 Uhr

Zukunftsfähiges Bauen braucht radikale Innovationen, wie uns herausragende Beispiele aus der Schweiz zeigen: Mit dem Quartier „Suurstoffi“ wird die Stadtentwicklung Richtung Null Emissionen vorangetrieben, an der ETH Zürich wird die Digitalisierung im Bauen ausgelotet und auf der Experimentalplattform NEST der EMPA werden die Bautechnologien der Zukunft umgesetzt.

Die Forschungsplattform ReConstruct lädt zu einer Diskussion ein, wie sowohl Österreich als auch der EU-Green Deal von diesen Innovationen profitieren können und im Gebäudesektor die Klimaneutralität sichergestellt werden kann.

Impulsstatement:

Leonore Gewessler

Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie



Weitere Statements:

Stephan Lienin

Managing Partner von Sustainserv

Peter Richner

Stellvertretender Direktor EMPA

Renate Hammer

Geschäftsführende Gesellschafterin am Institute of Building Research & Innovation

Christian Egenhofer

Leiter des Energy and Climate Programme am Center for European Policy Studies

Diskussion im Anschluss mit der Möglichkeit zu Publikumsfragen

Für die kostenlose Teilnahme an der Online Diskussion steht Ihnen folgender Link zur Verfügung:

https://events.streaming.at/GD-20210322





Zu ReConstruct:

ReConstruct ist eine Forschungsplattform zur Zukunft des Bauens in Partnerschaft von WIFO, Sustainserv Zürich - Boston, Center for European Policy Studies Brüssel, Wegener Center an der Universität Graz und dem Fachverband der Stein- und keramischen Industrie. Mehr auf https://www.rethinkconstruction.net/

Datum: 22.03.2021, 15:00 - 16:30 Uhr

Ort: Wien/Schweiz, Österreich

