Eurovision Song Contest 2021: Unser Song für Rotterdam – Vincent Bueno singt „Amen“

Präsentation des österreichischen ESC-Beitrags

Wien (OTS) - Vincent Bueno singt für Österreich beim Eurovision Song Contest 2021: Nach der coronabedingten Absage des Events im Vorjahr musste sich der 35-jährige Wiener ein Jahr gedulden. Nun ist er bereit, im Mai unser Land mit dem neuen Song „Amen“ beim weltweit größten Musikwettbewerb zu vertreten. Vincent singt am Donnerstag, dem 20. Mai 2021, im zweiten Semifinale (erste Hälfte) um das Ticket für das große Finale am 22. Mai – zu sehen live in ORF 1. Die offizielle Radiopremiere von „Amen“ findet am Mittwoch, dem 10. März, um 7.40 Uhr im „Ö3-Wecker“ statt.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Diese kraftvolle Empathie macht Vincent Bueno so besonders – mit seiner Ausstrahlung und seinem Können wird er Europa im Mai mit seinem Song ‚Amen‘ berühren und für ebenso bewegende wie unvergessliche Momente beim ‚Eurovision Song Contest‘ sorgen.“

Vincent Bueno: „Wir haben das vergangene Jahr professionell genutzt, um unter meinen eigenen Songs sowie auf nationaler und internationaler Ebene das perfekte Lied zu finden – und am Ende waren wir uns sicher, dass ‚Amen‘ genau dieses Lied ist. Der Song hat mich gefunden.“ Und über „Amen“ verrät Vincent Bueno weiter: „Auf den ersten Blick geht es um eine dramatische Beziehungsgeschichte, aber für mich geht es vor allem um diesen inneren Kampf, den jeder kennt, mit den eigenen Stärken und Schwächen, der in eine helle Zukunft führt.“

Vincent Bueno singt für Österreich

Vincent wurde am 10. Dezember 1985 in Wien geboren, wo er auch die Schule besuchte. Musik hatte für ihn immer eine große Bedeutung. Bereits im Alter von sechs Jahren begann er zu musizieren und begleitete seinen Vater, der selbst Musiker ist, schon als Kind zu dessen Auftritten. 2003 beschloss er, aus seiner Leidenschaft einen Beruf zu machen, und begann mit der Ausbildung „Musikalisches Unterhaltungstheater – Musical“ am Konservatorium in Wien, die er 2007 abschloss. Einer großen Öffentlichkeit wurde Vincent Bueno durch die ORF-Show „Musical! Die Show“ bekannt, bei der er auch als Sieger hervorging. 2009 nahm er außerdem an „Dancing Stars“ teil. „Song Contest“-Erfahrung konnte Vincent schon 2017 sammeln, als er im Team von Nathan Trent in Kiew mit dabei war. In den vergangenen Jahren hat er nicht nur als Künstler reüssiert, sondern war in seinem eigenen Studio Suitcase Media auch als Produzent tätig.

„Amen“ – Die Song-Credits

Hinter „Amen“ steht ein ESC-erprobtes Team, das schon an mehreren Eurovision-Beiträgen mitgewirkt hat – darunter Ashley Hicklin, Composer von „Me and my guitar“, sechster Platz 2010 (Tom Dice), Pele Loriano A&R, Artistic Producer von „She got me“, vierter Platz 2019 (Luca Hänni), und Mikolaj Trybulec, Composer und Producer von „Friend of a friend“, elfter Platz 2019 (Lake Malawi).

Lyrics/Music by: Tobias Carshey (CH), Ashley Hicklin (UK), Jonas Thander (SE)

Produced by: Jonas Thander (SE), Mikolaj Trybulec( PL), Pele Loriano (CH)

Recorded by: Pele Loriano, Jonas Thander, Mikolaj Trybulec

Mixed by: David Hofmann

Published by: Schneeblind Publishing, ORF Musikverlag

Label: Unified Songs

Für das Video, das im Auftrag des ORF-Musikverlags in den Wiener Guxtu-Studios und am Dach vom Haus des Meeres entstanden ist, zeichnet Lawrence Karla verantwortlich.

