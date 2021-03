8. März: Internationaler Feministischer Kampftag

Wien (OTS) - Um die 4700-5000 Menschen sind dieses Jahr zum Internationalen Feministischen Kampftag in Wien auf die Straße gegangen. Zahlreiche feministische Initiativen riefen am 8. März 2021 den ehemaligen Karlsplatz zum kollektiven Streikplatz aus. "Der Feministische Streik bildet eine Klammer, die unterschiedliche feministische Kämpfe um LGBTQIA+ Rechte, reproduktive Rechte, gegen patriarchale Gewalt, die ungleiche Verteilung von Care- und Sorgearbeit und alltäglichen Sexismus verbindet. Wir knüpfen damit an Kämpfe in Argentinien, Mexiko, Polen oder Spanien an“, so die Pressesprecherin Amalie Seidl der AG Feministischer Streik.



Am ehemaligen Karlsplatz fanden zahlreiche Workshops, Performances und Vernetzungs- bzw. Streiktreffen statt. Zentrale Themen waren hierbei die prekäre Lage von 24-Studenbetreuer:innen und Organisierung dagegen in der IG24, der Austausch über mögliche feministische Streiks im Sozialbereich und Geflüchteten- und Asylbereich oder ein offenes feministisches Treffen vom 'Claim the Space Bündnis' zu Feminiziden und patriarchaler Gewalt. Weiter wurde diskutiert, wie ein feministischer Streik gegen die Ausbeutung von FLINTA Personen (Frauen, Lesben, inter, nichtbinären, trans, agender/asexuelle Personen, Anm. Red.) organisiert werden kann: also die ungleiche Verteilung von Care- und Sorgearbeit. Darum auch der Slogan: "Wenn wir streiken, steht die Welt still."



"Gerade die Corona-Krise hat aufgezeigt, welche Arbeit 'systemrelevant' ist. Gleichzeitig ist diese Arbeit abgewertet und wird vorwiegend von FLINTA, insbesondere migrantischen, prekarisierten, illegalisierten verrichtet. Diese Arbeit zu bestreiken bedeutet, gesellschaftliche Arbeitsteilung radikal neu zu organisieren", so Seidl. Bereits in den Vortagen haben unterschiedliche Aktionen um den 8M stattgefunden, wie einen österreichweiten Aufruf dazu, die Städte lila zu gestalten oder eine feministische Straßenblockade, um auf patriarchale Gewalt und Ausbeutung aufmerksam zu machen.



