„Wir sind Kaiser*in“ bringt „Neues aus der Hofkanzlei“ und blickt in die Zukunft

Am 10. März um 22.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In der vorerst letzten Folge bringt „Wir sind Kaiser*in“ am Mittwoch, dem 10. März 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 noch einmal „Neues aus der Hofkanzlei“: Seine Majestät (Robert Palfrader), vielmehr aber noch seine uneheliche Tochter Leopoldine (Lilian Jane Gartner) machen sich Sorgen um die Zukunft. Schon auch um die des Landes, aber die eigene interessiert Kaiser und Prinzessin fast noch mehr. So wird der Zukunftsforscher Tristan Horx in die Hofkanzlei geladen, der aufsehenerregende Gesellschaftsmodelle präsentiert. Danach will Seine Majestät aber auch noch etwas „Bodenständiges“ hören und befragt deshalb Astrologin Gerda Rogers.

