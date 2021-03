Ohne Leid für Tier und Mensch: Mit der WAU-Methode zum eigenen Hund

Tierschutzombudsstelle und TierQuarTier Wien warnen vor Welpen-Bestellungen aus dem Ausland

Wien (OTS/RK) - Der Fall des am Wochenende in Wien gestoppten Welpentransporters aus der Slowakei hat wieder einmal gezeigt: Wer Hunde im Internet bestellt und aus dem Ausland zu sich nach Hause liefern lässt, nimmt unnötiges, schweres Leid in Kauf. Die Tierschutzombudstelle und das TierQuarTier Wien raten Hundeinteressenten stattdessen, nach der WAU-Methode, dem tierschutzgerechten 3-Schritte-Plan für eine vernünftige Hundeanschaffung, vorzugehen. „Wissen aneignen, Angebot im Tierheim checken, Unterstützung bei der Suche einholen: Werden die einfachen Empfehlungen Schritt für Schritt befolgt, dann vermindert diese umsichtige Vorgangsweise bei der Suche nach einem Hund das Risiko, an unseriöse HändlerInnen zu geraten“, betont die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy.

Schritt 1: Wissen aneignen (W)

Zu Beginn der Suche nach einem eigenen Vierbeiner sollte immer der Besuch des Wiener Sachkundekurses für künftige HundehalterInnen stehen. Der vierstündige Kurs, der derzeit als Webinar angeboten wird, setzt bereits vor der Anschaffung des Hundes an. „Die wichtigen Hinweise zu den einzelnen Bezugsquellen sowie natürlich die grundlegende Frage, welches Tier zu mir passt, werden hier ausführlich erörtert“, so Eva Persy. Da neue TierhalterInnen den Sachkundenachweis in Wien ohnehin verpflichtend bei der Anmeldung ihres Hundes vorlegen müssen, ist der Besuch des Kurses in jedem Fall sinnvoll. Die Bestätigung ist zwei Jahre lang gültig. Persy: „So gibt es keinen Zeitdruck bei der Suche nach dem passenden Begleiter.“ Alle Informationen zum Sachkundekurs finden Sie auf www.hunde-kunde.at.

Schritt 2: Angebot im Tierheim checken (A)

Ist die Entscheidung für das neue Familienmitglied nach dem Sachkundekurs weiterhin fix, dann sollte der erste Weg ins lokale Tierheim führen. Ins TierQuarTier Wien kommen immer wieder auch Welpen und junge Hunde verschiedenster Rassen, die ein neues, passendes Zuhause suchen. „Nehmen Sie bitte unbedingt direkt Kontakt mit uns auf, damit unser kompetentes Vergabeteam gemeinsam mit Ihnen herausfinden kann, welcher Hund für Sie geeignet ist bzw. wäre“, appelliert Thomas Benda, Betriebsleiter im TierQuarTier Wien. Sollte der richtige Hund für Sie nicht gleich dabei sein, zeigen Sie sich geduldig. Täglich kommen weitere Hunde ins Tierheim, die dann umgehend auf der Suche nach einem neuen Für-Immer-Zuhause sind. Das TierQuarTier Wien erreichen Sie unter Telefon: 01 734 11 02 – 0.

Schritt 3: Unterstützung bei der Suche nach dem Wunschhund von ExpertInnen einholen (U)

Wer sich für eine ganz spezielle Rasse interessiert oder im lokalen Tierheim nicht den passenden Begleiter gefunden hat, der sollte sich bei Hunde-ExpertInnen nach den weiteren Möglichkeiten, „auf den Hund zu kommen“, erkundigen. Die Tierschutzombudsstelle Wien und die kundigen Sachkundekurs-AnbieterInnen, die selbst HundetrainerInnen oder TierärztInnen sind, stehen Ihnen mit individuellen Tipps und Informationen rund um die Frage „Woher bekomme ich meinen Wunschhund?“ zur Verfügung.

Grundsätzlich gilt:

Bestellen und reservieren Sie keine Tiere im Internet, die extra für Sie nach Wien/Österreich geliefert werden!

Ziehen Sie nur Tiere in Betracht, die Sie vor dem Kauf/der Übernahme in der Zuchtstätte bzw. an ihrem Aufenthaltsort besuchen und kennen lernen durften.

Bleiben Sie hart: Wenn Ihnen ein Angebot komisch vorkommt, dann lehnen Sie es ab! Wer das Tier aus Mitleid trotzdem nimmt, trägt dazu bei, dass das miese Geschäft weiterhin floriert und Tiere und Menschen leiden müssen!

Üben Sie sich in Geduld: Wenn der Wunschhund aufgrund der erhöhten Nachfrage bei seriösen AnbieterInnen im Inland nicht sofort verfügbar ist, dann warten Sie auf ihn! Sie werden die nächsten 10 bis 15 Jahre mit dem neuen Familienmitglied verbringen – da fallen ein paar Wochen oder Monate Wartezeit nicht ins Gewicht. Ein Hund ist ein Lebewesen und keine Ware, die immer und jederzeit verfügbar sein muss!

Übrigens: Mit Tierheim-Patenschaften, Pflegehunden oder Gassidiensten für Vierbeiner aus dem Umfeld lässt sich die Wartezeit bis zum eigenen Hund wunderbar verkürzen. Wer Interesse daran hat, als „Teilzeit-HundehalterIn“ aktiv zu werden, sollte keinesfalls das Wiener Wuffinar, den On-Lein-Kompaktkurs für HundefreundInnen der Tierschutzombudsstelle Wien, verpassen. Am Montag, 15. März um 17.30 Uhr. Informationen und Anmeldung auf www.tieranwalt.at.

