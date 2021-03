Niederländischer Handyanbieter Belsimpel launcht Gomibo.at

Groningen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Das niederländische Unternehmen Belsimpel hat www.gomibo.at herausgebracht, wo österreichische Kunden Handys, Tablets und Zubehör bestellen können.

In den Niederlanden ist Belsimpel Marktführer mit fast 50% Online-Marktanteil. Das Ziel des Unternehmens ist es, mit seiner internationalen Marke Gomibo auch in Österreich und dem Rest Europas Online-Marktführer zu werden.

Jeroen Doorenbos, Gründer von Belsimpel, über diesen Schritt: "Mit der Expansion nach Österreich beginnt ein neues Kapitel unserer Mission, die mobile Welt zu verändern." In den letzten Jahren hat das Unternehmen sehr hart daran gearbeitet, seine Plattform international tauglich zu machen. "Wir glauben, dass wir mit unserer einzigartigen Art, Telekom-Produkte zu vergleichen und unserem perfekt abgestimmten Lieferprozess, den Markt in Österreich und dem Rest Europas aufmischen können. In fast allen europäischen Ländern ist der Online-Telekom-Markt noch nicht so weit entwickelt wie in den Niederlanden. In dieser Hinsicht sind die Niederlande den meisten europäischen Ländern etwa fünf Jahre voraus. Alle Erfahrungen, die Belsimpel in den letzten 12 Jahren gesammelt hat, sind in Gomibo mit eingeflossen und das bietet großes Potential für diesen internationalen Schritt." Die Marketingstrategie für Gomibo ist offensiv. Doorenbos: "Wir sprechen von einem Budget von mehreren Millionen, um die Marke zu lancieren."

Über Belsimpel:

Ein leidenschaftliches Team von 600 Kolleginnen und Kollegen sorgt durch kontinuierliche Verbesserungen dafür, dass Belsimpel weiterhin deutlich wächst. In den Jahren 2019 und 2020 wurden ein Umsatz von 360 Millionen bzw. 410 Millionen Euro erzielt. Belsimpel profiliert sich als der Experte in der mobilen Welt, bei dem Kunden die größte Auswahl an Handys, Verträgen und Zubehör zu günstigen Preisen finden können. Die vollständig intern entwickelte Plattform spielt eine wichtige Rolle für diesen Erfolg. Für den Kunden ist es dadurch sehr einfach, aus Millionen von Handys, Verträgen und Tarifen die Kombination zu wählen, die am besten zu ihnen passen. Teile dieser Plattform werden heutzutage ebenfalls von anderen Unternehmen genutzt. Die Ausweis-Verifizierungsplattform Verifai.com stellt das beste Beispiel hierfür dar.

