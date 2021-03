Spenden gegen Rassismus: Das Black Voices Volksbegehren startet seine erste große Crowdfunding Kampagne

Vom 27.02. bis 16.04 findet die Spendenaktion für eine solidarische und rassismusfreie Zukunft für alle statt.

Wien (OTS) - Es handelt sich dabei nicht um eine reine Spendenaktion. Black Voices hat sich ein innovatives Konzept überlegt, um den Unterstützer*innen etwas zurückzugeben. Man kann auf der Seite diverse Goodies, T-Shirts aber z.B. auch professionelle Anti-Rassismus Workshops für Organisationen erwerben. Wenn wir dabei den Mindestbetrag von 35.000€ erreichen, können wir unsere nötigsten Ausgaben, wie ein Büro, Materialien und die erforderliche Infrastruktur decken. Im neuen Kampagnen Video erzählt das Team von der Kampagne und der Mission dahinter.

Da wir eine parteiunabhängige Basisbewegung von hauptsächlich jungen Menschen sind, die keine großen Sponsor*innen hinter sich haben, richten wir uns an die Gesamtgesellschaft für Unterstützung. Vom 27.02.21 bis 16.04.21 hat Black Voices deshalb auf der unabhängigen Plattform startnext die erste große Crowdfunding Kampagne für alle gestartet (startnext.com/black-voices-volksbegehren).

Denn auch Anti-Rassismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Teilhabe aller benötigt. Unsere zentrale Forderung ist die Einführung eines Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus, in dem anti-rassistische Maßnahmen für die Bereiche Repräsentation und Öffentlichkeit, Polizei, Flucht und Migration, Gesundheit, Bildung und Arbeitsmarkt erstellt werden. Auf diese Weise sollen struktureller und institutioneller Rassismus und die damit entstehenden Barrieren abgebaut werden.

Das übergreifende Ziel von Black Voices ist eine gleichberechtigte Teilhabe Schwarzer Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft und People of Colour in allen Bereichen der österreichischen Gesellschaft zu erreichen. Wie jede Initiative, die echte gesellschaftliche Veränderung erzielen will, brauchen auch wir dazu finanzielle Mittel.

Mit dem Geld ermöglicht ihr es uns, unsere Pläne und Ideen auch in die Tat umzusetzen. Wir haben Großes vor für Bewegung und Veränderung!

