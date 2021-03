Jubilant Therapeutics gibt die Ernennung von Luca Rastelli, Ph.D., zum Chief Scientific Officer bekannt

Bedminster, New Jersey (ots/PRNewswire) - Jubilant Therapeutics Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, das niedermolekulare Modulatoren entwickelt, um den ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu decken, gab heute die Ernennung von Luca Rastelli, Ph.D., zum Chief Scientific Officer bekannt. Dr. Rastelli berichtet direkt an den Chief Executive Officer und wird alle Aspekte der Forschung und Entwicklung von Jubilant Therapeutics leiten und als wissenschaftliches Bindeglied des Unternehmens zu Investoren, Partnern und der medizinischen Gemeinschaft fungieren.

"Luca ist ein hochqualifizierter Wissenschaftler und Entwickler von Krebsmedikamenten und es ist eine Freude, ihn im Team willkommen zu heißen", sagte Dr. Syed Kazmi, Präsident und Chief Executive Officer von Jubilant Therapeutics. "Seine Erfahrung und Führungsqualitäten bei der Entwicklung neuartiger zielgerichteter Therapeutika werden bei der Umsetzung unserer Unternehmensvision von entscheidender Bedeutung sein."

"Ich bin begeistert, bei Jubilant Therapeutics einzusteigen und freue mich darauf, mit dem erfahrenen Management und den wissenschaftlichen Teams zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung der spannenden und innovativen Programme des Unternehmens bis in die Klinik und darüber hinaus voranzutreiben", sagte Luca Rastelli, Ph.D.

Dr. Rastelli bringt bei Jubilant Therapeutics mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Onkologie-Medikamenten sowie Erfahrung in der Geschäftsentwicklung von Start-ups bis hin zu großen Pharmaunternehmen ein. Zuletzt war er Chief Scientific Officer bei Kleo Pharmaceuticals, wo er alle Aspekte der Forschung und Entwicklung des Unternehmens leitete und maßgeblich daran beteiligt war, einen auf Kleos neuartiger ARM-Technologie basierenden CD38-Targeting-Wirkstoff für das Multiple Myelom in die Klinik zu bringen.

Zuvor war Dr. Rastelli Vice President, Oncology bei BioXcel Therapeutics, wo er half, das Unternehmen zu einem erfolgreichen Börsengang zu führen. Er hatte mehrere präklinische und klinische Projektleitungspositionen bei Boston Scientifics, CuraGen, Sopherion und EMD Serono (Merck Serono) inne. Er leitete die Erstentwicklung des c-MET-Inhibitors TEPMETKO, der für die Behandlung von METex14-positiven NSCLC-Patienten zugelassen ist. Dr. Rastelli war auch an der Erstentwicklung des immunonkologischen Antikörpers BAVENCIO beteiligt, einem PDL-1-Inhibitor, der für verschiedene Krebsarten zugelassen ist. Er erhielt den "25th Anniversary Translational Grant" der American Brain Tumor Association für seine Arbeit an Medulloblastom-Tumoren in der Abteilung für Neuro-Onkologie des MD Anderson Cancer Center. Er ist bei mehr als 10 erteilten Patenten als Erfinder benannt und besitzt einen Doktortitel in Molekularbiologie der Universität Genf.

Informationen zu Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das wirksame und selektive kleine Molekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu erfüllen. Seine fortschrittliche Forschungsstrategie integriert strukturbasiertes Design und Berechnungsalgorithmen, um neuartige, präzise Therapeutika zu entdecken und zu entwickeln, die sowohl gegen erste Ziele ihrer Art als auch gegen validierte, aber hartnäckige Ziele in genetisch definierten Patientenpopulationen gerichtet sind. Die unternehmerisch denkende Führung und die wissenschaftlichen Teams des Unternehmens streben nach Schnelligkeit und Effizienz, indem sie ein Geschäftsmodell anwenden, das die bewährten und synergetischen Fähigkeiten der Wertschöpfungskette und der gemeinsamen Dienstleistungen von Jubilant Pharmova Limited nutzt. Jubilant Therapeutics hat seinen Hauptsitz in den USA und wird von weltweit anerkannten Meinungsführern und Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats geleitet. Weitere Information finden Sie auf www.jubilanttx.com oder folgen Sie uns auf Twitter @JubilantTx oder LinkedIn.

