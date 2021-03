SPÖ-Schatz: „NS-Vergleiche mit Corona-Impfungen sind inakzeptabel und untragbar!“

SPÖ verurteilt Aussagen von AfD-Aktivisten in Mauthausen aufs Schärfste

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur Sabine Schatz verurteilt die Aussagen eines AfD-Aktivisten aufs Schärfste, der in einem Video, das bei der Gedenkstätte Mauthausen aufgenommen wurde, die Corona-Impfstoffe mit dem Vernichtungsgift Zyklon B gleichsetzte: „Zyklon B war die Massenvernichtungswaffe der Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern. Jegliche Vergleiche, die hier zur Corona-Impfung gezogen werden, sind widerlich und untragbar und verharmlosen den Mord an Millionen Menschen,“ ist Schatz entsetzt. „Eine solche Entgleisung muss Konsequenzen nach sich ziehen.“ (Schluss) sd/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at