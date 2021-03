Zukunftsrat Demokratie – Visionen zur Weiterentwicklung der Demokratie!

Wien (OTS) - Das Projekt Zukunftsrat Demokratie steht in den Startlöchern und ruft alle in Österreich lebenden Menschen dazu auf, ihre Visionen und Ideen zur Demokratie zu teilen. Wie steht es heute um unsere Demokratie und wohin soll sie sich entwickeln? Das Kooperationsprojekt von Respekt.net, der IG Demokratie und mehr demokratie! Österreich will das Bewusstsein für Partizipation als moderne Ergänzung demokratischer Entscheidungsprozesse wecken: Was in vielen Ländern Europas schon Teil des demokratischen Prozesses ist (Schottland, Irland, Frankreich, Deutschland), will das Projekt in Österreich auch ausprobieren und zeigen, wie es geht. Zum Auftakt werden Visionen zur Demokratie gesammelt.

Zukunftsrat Demokratie: Der Bürger*innen-Rat

Die Initiative möchte auf die Mängel der derzeitigen Demokratie aufmerksam machen und die Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Herzstück des Projektes ist ein Bürger*innen-Rat, der im Juni 2021 stattfinden wird. 20 zufällig ausgewählte Bürger*innen erarbeiten an einem Wochenende konkrete Impulse zur Weiterentwicklung der Demokratie und präsentieren sie der Öffentlichkeit.

Das Projekt ruft zum Mitmachen auf

Im Vorfeld des Bürger*innen-Rates laden die Projektinitiator*innen ein, Visionen und Gedanken zur Demokratie zu schicken und zu teilen. Die Inputs werden auf www.zukunftsrat.at gesammelt und geteilt. Gleichzeitig dient die Sammlung der Vorbereitung für den Bürger*innen-Rat.

Das Crowdfunding für den Zukunftsrat auf www.respekt.net/zukunftsrat läuft noch bis Ende April 2021.

