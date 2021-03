„Information ist Abwehr“

Wien (OTS) - „Information ist Abwehr“ – ein Zitat von dem im Jahr 2018 verstorbenen Holocaust-Überlebenden Rudi Gelbard. Leider ist dieses Zitat aktueller denn je.

Bei der Demonstration am Samstag, den 6.3.2021, wurden offen rechtsextreme Symboliken wie die Reichsflagge in den Farben schwarz-weiß-rot, die Odal Rune u.a. zur Schau getragen. Schwarz-weiß-rot steht in der rechtsextremen Szene zusätzlich für die Ablehnung der parlamentarischen Demokratie.

Das Organisationsteam vom Bündnis „Jetzt Zeichen setzen“ ist fassungslos: „ Es ist zu bedauern, dass ein Großteil der Zivilbevölkerung und einzelne Exekutiv-Organe Symbole dieser Szene nicht erkennen. Es muss klar sein, dass man durch die Teilnahme an einer Demonstration mit Rechtsextremen, deren Gesinnung unterstützt. “

Die Mitglieder des Bündnisses „Jetzt Zeichen setzen“ bieten Schulungen und Informationen zu Symbolen und Codes der rechtsextremen Szene an.

„ Unser Versprechen an die Überlebenden des Nazi-Terrors ist es, darauf zu achten, dass so etwas nie wieder passiert und das beginnt mit der Sensibilsierungs- und Informationsarbeit .“, so das Organisationsteam des Bündnisses.

