Kalt warm für die betrieblichen Vorsorgekassen 2020

Wien (OTS) - Die Freude über die zum Teil sehr guten Ergebnisse des Jahres 2019 bei den acht betrieblichen Vorsorgekassen, die in Österreich die Abfertigung Neu abwickeln, währte nicht lange. Das besagt die aktuelle Marktstudie des Risiko- und Versicherungsmanagers GrECo International AG, die Jahr für Jahr einen detaillierten Überblick über die Leistungen der Anbieter gibt.

„Bedingt durch den ersten Lockdown am Beginn der Coronakrise, kam es bereits im Frühjahr 2020 auf den Kapitalmärkten zu Kursverlusten. Per Ende März wiesen alle Vorsorgekassen eine Negativperformance auf. Ein Minus von 4 bis 6 % war durchaus üblich. Erst gegen Jahresende konnten die meisten Vorsorgekassen bei der Performance wieder zulegen und das schwierige Jahr 2020 leicht bis deutlich positiv abschließen.“ so Wolfgang Kotlan, Competence Center Manager Health & Benefits bei der GrECo International AG.

Laut GrECo-Studie sind aktuell rund 80 % aller Erwerbstätigen in Österreich vom System Abfertigung Neu erfasst. Unsere Studie ergab, dass das in den Vorsorgekassen verwaltete Vermögen von rund

13,1 Milliarden EUR 2019 auf rund 14,5 Milliarden EUR 2020 angestiegen ist. Das Kapital sollte für Mitarbeiter jedenfalls ertragreich verwaltet werden.

Wechsel mit Unterstützung von GrECo

Die Studie vergleicht neben der Performance auch Service, Garantien, Kapitalausstattung, Treuebonus, Gewinnbeteiligung und Volatilität. Diese Kriterien können ausschlaggebend für die Auswahl oder den Wechsel einer Vorsorgekasse sein. Für alle Unternehmen, die eine Evaluierung oder Überprüfung ihrer Vorsorgekasse bzw. einen Wechsel ins Auge fassen, bietet GrECo seine langjährige Expertise und Unterstützung an. Um einen Wechsel mit 1. Jänner 2022 durchführen zu können, muss bis spätestens 30. Juni diesen Jahres ein Antrag gestellt sein.

Die Markstudie „Konzessionierte betriebliche Vorsorgekassen“ wird von GrECo seit 14 Jahren erstellt und kann unter der E-Mail-Adresse health.benefits @ greco.services kostenfrei als pdf-Datei angefordert werden.

