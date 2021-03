Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal lädt zum Online-Frauentag am 8. März ein

Programm mit spannenden Videos, 50 Workshops und Online-Events unter frauentag.wien.gv.at – Alltagsheldinnen über ihren Frauentag

Wien (OTS) - „Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir Tag für Tag für gleiche Chancen und für Gleichberechtigung eintreten. Der Online-Frauentag wartet am 8. März mit einem umfangreichen Programm. Wir informieren, beraten, vernetzen – und stärken Frauen. Wir Frauen gestalten gemeinsam die Zukunft“, lädt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal ein, beim Online-Frauentag unter frauentag.wien.gv.at vorbeizuschauen.



„Frauen. Gestalten. Zukunft.“: Höhepunkte des Programms zum Online-Frauentag am 8. März auf frauentag.wien.gv.at

Der Frauentag findet heuer am 8. März online statt. Unter frauentag.wien.gv.at gibt es ein spannendes Programm aus rund 50 gratis Online-Kursen, Workshops und vielen Informationen, Tipps und Beratungsangeboten.



Die Highlights des Online-Frauentags gibt’s am und rund um den 8. März auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Wien zu sehen. Außerdem sind zahlreiche Videos des Rahmenprogramms im März unter frauentag.wien.gv.at abrufbar.



Zum Start in den Frauentag wird per Video die Frauentags-Fahne am Rathaus gehisst – durch Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal und die Frauensprecherinnen aller Parteien.



Am 8. 3. um 10 Uhr wird die Enthüllung der beiden neuen Tafeln der Pionierinnengalerie im Arkadenhof des Wiener Rathauses durch Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal, Bürgermeister Michael Ludwig und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures via Video gezeigt. Im Anschluss führt Frauenservice-Leiterin Marion Gebhart virtuell durch die Galerie.



Um 12.30 Uhr sprechen Alltagsheldinnen und starke Frauen aus Kunst und Kultur darüber, warum der Frauentag für sie wichtig ist.



Um 15 Uhr können Interessierte unter dem Motto „Frauentag - Unterwegs mit Kathrin Gaal“ die Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin am 8.3. online beim persönlichen Austausch zum Thema Frauentag begleiten. Die Vizebürgermeisterin besucht Bloggerin Christl Clear, spricht mit der Direktorin des Jüdischen Museums Wien Danielle Spera und besucht Frauenzentrums-Leiterin Karin Tertinegg, Innovationsstadträtin Ulli Sima und Bürgermeister Michael Ludwig, um mit ihnen über die Bedeutung des Frauentags zu sprechen.



Als Online-Events finden am 8. März um 18.30 Uhr eine Lesung der Autorin Julya Rabinowich und um 19.30 Uhr die Filmpremiere von „Tricky Women“-Kurzfilmen statt – letztere nur unter frauentag.wien.gv.at.

Alltagsheldinnen erzählen über ihren Frauentag und Herausforderungen

„Ich freue mich sehr, dass wir bei unserem Online-Frauentag acht Alltagsheldinnen und Frauen aus Kunst und Kultur an Bord haben. Frauen als Vorbilder machen Mädchen und jungen Frauen Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und zeigen, dass ihnen alle Chancen offenstehen“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal.



Drei Frauen aus Kunst und Kultur – Virginia Ernst, Birgit Denk und Danielle Spera – sind als Testimonials dabei. Fünf Alltagsheldinnen, die unsere Stadt Tag für Tag am Laufen halten, erzählen in Videos, warum der Frauentag für sie wichtig ist.



„Wir Raumpflegerinnen hatten kein Home Office. Ich bin stolz auf meine Kolleginnen und auf mich, dass wir das so gut geschafft haben“, erzählt etwa Raumpflegerin Monika Heil.

Und: „Wir Frauen sind mit Herzblut bei der Sache, wir sind zäh, halten die Familie zusammen. Wir sind mit Liebe dabei, deshalb sind wir so wichtig für die Gesellschaft“, so Hausbesorgerin Bernadette Lorenz.



„Das letzte Jahr war anstrengend. Ich arbeite in einer Spezialabteilung für covid-positive Schwangere, das bringt besondere Herausforderungen mit sich. Um die Patientinnen zu schützen, haben wir uns auch privat sehr zurückgenommen“, so Frauenärztin Mirjam Hall.



Die vom Frauenservice gestaltete Audio-Führung „Wege der Frauen durchs Rathaus“ beleuchtet neun wichtige frauenpolitische Entwicklungen rund um das Leben von Frauen und Mädchen in Wien. Das Frauenservice der Stadt Wien stellt sich in drei Kurz-Videos vor. Im Frauenzentrum der Stadt Wien dreht sich am 8. März alles um das Thema „Unterstützung für mich! Frauen und psychisches Wohlbefinden.“ (frauenzentrum.wien.at, 01/408 70 66).

Frauentags-Bim fährt bis Ende März mit speziellem Frauentags-Programm am Infoscreen



Seit 1. März ist die Frauentags-Straßenbahn auf der Linie 1 unter dem Motto „Frauen. Gestalten. Zukunft.“ unterwegs. Und: Ab 8. März wird die Straßenbahn, die zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Prater, Hauptallee unterwegs ist, auch drinnen mit einem speziellen Frauentagsprogramm bespielt.



„Es ist uns als Infoscreen besonders ein Anliegen, die Rechte und Gleichberechtigung der Frauen zu stärken. Der internationale Tag der Frauenrechte am 8.März wird von Infoscreen immer entsprechend gewürdigt. Heuer zeigen wir zusätzlich ein Spezialprogramm zu diesem Thema, in einem ULF der von der Stadt Wien besonders auffällig gestaltet wurde“, so Sascha Berndl, Geschäftsführer von Infoscreen Austria.



Video-Highlights und Infos bleiben im März auf frauentag.wien.gv.at online



Für viele Online-Workshops und Veranstaltungen kann man sich bis zum Vormittag des 8. 3. anmelden, bei zahlreichen Events kann man spontan direkt einsteigen. Und: Viele spannende Videos sind den ganzen März über abrufbar! / Schluss

