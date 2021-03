Abenteuer am Markt: Neues Pixi-Buch rund um Essen und Tierwohl

Marktamtsmaskottchen „Gwichtl“ erklärt alles zum Tierschutz auf Märkten

Wien (OTS) - „Hanna, Paul und das Abenteuer auf dem Markt“ – in einem neuen Pixi-Buch erklären das Wiener Marktamt und die Tierschutzombudsstelle Wien alles rund um die zentralen Fragen zu unserem Essen und zum Tierwohl auf Märkten. Es erklärt auf anschauliche Weise woher unser Essen kommt und warum Tierwohl so wichtig ist. Was sagt eigentlich die Eistempelung aus? Warum sind Käfigeier auf Märkten verboten? Wer kontrolliert eigentlich unsere Lebensmittel bevor wir sie essen?

Kleine HobbybastlerInnen finden eine Anleitung zum Nachbasteln eines Hahns. Mit lustigen Bildern bleibt dieses Bücherl spannend bis zur letzten Seite.

Märktestadträtin Ulli Sima und Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky laden Groß und Klein ein, sich mit den zentralen Fragen rund ums Essen zu befassen.

Telefonische Bestellungen vom Pixi-Buch werden beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090 von Montag bis Freitag von 7:30-15:30 Uhr entgegengenommen.

