Die „Romy 2021“ – Voten bis 5. April

Zahlreiche ORF-Stars unter den Romy-Nominierten in neun Kategorien

Wien (OTS) - Votingstart für die „Romy 2021“! Zum 32. Mal wird heuer der begehrte Publikumspreis vergeben – am heutigen Sonntag, dem 7. März 2021, wurden die Nominierten bekanntgegeben. In insgesamt neun Kategorien kann das Publikum ab sofort bis 5. April 2021 seine Favoriten via romy.at oder mittels Voting-Karten wählen. Weitere Infos gibt es unter tv.ORF.at/Romy. Erstmals wird heuer der/die beliebteste Nachwuchs-Schauspieler/in vom Publikum gewählt und ebenso neu ist die Kategorie „Bestes Lockdown-Format/Umsetzung“, in der vier ORF-Formate zur Wahl stehen. Zu sehen ist die „Romy 2021 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ am Samstag, dem 15. Mai 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2.

ORF-Programmdirektion Mag. Kathrin Zechner: „Nach diesem herausfordernden Jahr ist es umso wichtiger, die bemerkenswerte Schaffenskraft unserer Schauspielerinnen und Schauspieler mit der höchsten Auszeichnung für Fernsehmacherinnen und -macher - der „Romy“ - zu würdigen. Die anhaltende Kreativität und das Können der Filmschaffenden war für unser Publikum ganz besonders während der Pandemie ein großer Anker der Erholung. Es erfüllt mich mit Stolz, dass heuer wieder so viele Nominierungen aus der ORF-Werkstatt kommen - sie sind ein Beweis dafür, dass unser Engagement, die unermüdliche Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre oft auch mutige Haltung von unserem Publikum geschätzt werden. Ich drücke allen Nominierten die Daumen!“

Zahlreiche ORF-Stars unter den Romy-Nominierten

Die Romy-Publikumspreise werden heuer in neun Kategorien (Beliebteste Schauspielerin Film, Beliebtester Schauspieler Film, Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe, Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe, Information, Show/Unterhaltung, Beliebtester Nachwuchs weiblich, Beliebtester Nachwuchs männlich und Bestes Lockdown-Format/Umsetzung) vergeben. Insgesamt sind in den neun Hauptkategorien 27 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF und vier ORF-Formate nominiert. Im Bereich „Information“ sind Lisa Gadenstätter („Dok 1“), Lou Lorenz-Dittlbacher („ZIB 2“), Tarek Leitner („Zeit im Bild“) und Günther Mayr („ZIB Wissenschaft“) für eine Romy nominiert. Auf eine Auszeichnung dürfen auch u. a. Kristina Inhof („Dancing Stars“), Arabella Kiesbauer (u. a. „Starmania“), Mirjam Weichselbraun (u. a. „Gala-Nacht des Sports“) und Clemens Maria Schreiner („Fakt oder Fake“) hoffen, die in der Kategorie „Show/Unterhaltung“ nominiert sind.

Als beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe stehen u. a. Verena Altenberger (u. a. „Schönes Schlamassel“), Maria Köstlinger („Vorstadtweiber“) und Maria Happel („Soko Donau“, „Dennstein & Schwarz“) zur Wahl. Als beliebteste Schauspieler in einer Serie oder Reihe können sich Laurence Rupp (u. a. „Vorstadtweiber“), Hans Sigl („Der Bergdoktor“), Juergen Maurer („Vienna Blood“, „Vorstadtweiber“) und Michael Ostrowski („Ein Krimi aus Passau“; „Vier Frauen und ein Todesfall“) über eine Nominierung freuen. In der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Film“ sind Thomas Mraz („Vier Saiten“, „Vier Frauen und ein Todesfall“, „Vorstadtweiber“), Lars Eidinger (u. a. „Gott“), Tobias Moretti (u. a. „Louis van Beethoven“) und Murathan Muslu („Nicht tot zu kriegen“, „Vorstadtweiber“) nominiert. Auch auf eine Romy hoffen können u. a. Julia Koschitz („Das schaurige Haus“) und Miriam Stein (u. a. „Landkrimi – Steirerwut“), die in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Film“ nominiert sind. Darüber hinaus ist auch Florence Kasumba, die regelmäßig im ORF (u. a. „Tatort“) zu sehen ist, für eine Romy in der Kategorie „Beste Schauspielerin Serie/Reihe“ vorgeschlagen.

In der neuen Voting-Kategorie „Beliebtester Nachwuchs weiblich“ sind Anna Fenderl („Ein bisschen bleiben wir noch“), Luna Jordan („Fuchs im Bau“), Brigitta Kanyaro („Letzter Wille“) und Maya Unger („Tatort:

Unten“) nominiert. Als „Beliebtester Nachwuchs männlich“ stehen heuer u. a. Lino Gaier („Das Glück ist ein Vogerl“) und León Orlandianyi („Das schaurige Haus“) zur Wahl.

Und in der ebenso neuen Kategorie „Bestes Lockdown-Format/Umsetzung“ haben es mit der „ORF 1 Freistunde“, „Willkommen Österreich“, „Fit mit Philipp“ und der ORF-III-Reihe „Wir spielen für Österreich“ vier ORF-Formate auf die Nominierungsliste geschafft.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at