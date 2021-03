Lembacher: LK-Wahl Vorarlberg - Ergebnis zeigt hohes Vertrauen in LK-Spitze

Klare Positionen und Verlässlichkeit finden Zustimmung

Wien (OTS) - Die Vorarlberger Bäuerinnen und Bauern sowie die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft haben bei der jüngsten Landwirtschaftskammerwahl, die auch diesmal wieder als reine Briefwahl organisiert war, der LK-Spitze ein hohes Vertrauen ausgesprochen. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie notwendig eine starke und schlagkräftige Interessenvertretung für die Betriebe ist. Gerade im Vorfeld einer EU-Agrarreform muss klar sein, wie wichtig verlässliche Rahmenbedingungen sind, um die Produktionskraft der Land- und Forstwirte zu erhalten. Werden noch höhere Standards und verschärfte umweltpolitische Leistungen von den Bäuerinnen und Bauern gewünscht, so sind diese auch entsprechend abzugelten. Darauf wird die Bauernvertretung weiterhin höchsten Wert legen. Das Wahlergebnis in Vorarlberg bestätigt diesen Weg und zeigt, dass klare Positionen der bäuerlichen Interessenvertretung Akzeptanz finden", erklärte Ferdinand Lembacher, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich, zum Wahlergebnis und gratulierte dem Spitzenkandidaten der stimmenstärksten Fraktion, Josef Moosbrugger, Präsident der LK Vorarlberg und der LK Österreich.



Ergebnis Vorarlberg

Konkret erreichte der Bauernbund bei den Land- und Forstwirten diesmal 80,12% der Stimmen und 12 Mandate (2016: 75,6% und 11 Mandate) und bei den Dienstnehmern in der Land- und Forstwirtschaft 79,93% und vier Mandate (2016: 75,6% und vier Mandate). Insgesamt ist damit der Bauernbund in der neuen LK-Vollversammlung mit 16 von 19 Mandaten (2016: 15 Mandate) vertreten. Die Freiheitlichen und Unabhängigen erreichten bei den Land- und Forstwirten 19,88% der Stimmen und zwei Mandate (2016: 24,4% und drei Mandate) und bei den Dienstnehmern in der Land- und Forstwirtschaft 20,07% und ein Mandat (2016: 24,4% und ein Mandat). Somit sind die Freiheitlichen und Unabhängigen mit drei Mandaten in der LK-Vollversammlung vertreten (2016: vier Mandate). (Schluss)

