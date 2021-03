Bauernbund: Erfolgreiche Arbeit des Bauernbundes bei LK-Wahl in Vorarlberg bestätigt

Bauernbund mit über 80 Prozent: Gratulation an Präsident Josef Moosbrugger und seinem Team zum starken Wahlergebnis

Wien (OTS) - Die harte Arbeit von Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger und seinem Bauernbund-Team in Vorarlberg mit Direktor Markus Hartmann an der Spitze hat sich gelohnt. Über vier Prozent konnte der Bauernbund bei der Briefwahl der Landwirtschaftskammer Vorarlberg im Vergleich zum Wahlgang 2016 dazugewinnen und auch dieses Mal klar die Führungsposition erreichen.

Über 80 Prozent: Bauernbund mit starkem Wahlergebnis belohnt

In der Sektion der Land- und Forstwirte erzielten Bauernbund-Spitzenkandidat Josef Moosbrugger und sein Team 80,12 Prozent der gültigen Stimmen, was einer Steigerung von über vier Prozent gegenüber 2016 entspricht. „Herzliche Gratulation an Josef Moosbrugger und seinem Team zum großartigen Ergebnis bei der heutigen Landwirtschaftskammerwahl. Das langjährige Engagement von Josef Moosbrugger auf Landes- und Bundesebene hat sich ausgezahlt und wurde von den Wählerinnen und Wählern mit einem sehr starken Ergebnis belohnt. Dieses Ergebnis zeigt ganz klar, dass der Bauernbund in Vorarlberg als stärkste Interessenvertretung geschätzt wird. Ich danke allen Funktionärinnen und Funktionären des Vorarlberger Bauernbundes für ihren tatkräftigen Einsatz. Gemeinsam geht vieles leichter. Ich freu mich auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit mit Josef Moosbrugger und seinem Team“, so Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser.

Auch bei diesem Wahlgang war naturgemäß alles anders. Die Corona-Krise hat auch die Landwirtschaft in diversen Bereichen getroffen. „Gemeinsam mit Josef Moosbrugger haben wir auf allen Ebenen versucht, die Bäuerinnen und Bauern in dieser herausfordernden Situation bestmöglich zu unterstützen und praxistaugliche Lösungen zu schaffen. Mit Josef Moosbrugger haben wir nicht nur einen hervorragenden Bauernbund-Obmann in Vorarlberg, sondern auch einen starken Partner auf Bundesebene. Sein Engagement ist auf allen Ebenen sichtbar und wird geschätzt. Herzliche Gratulation und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben nach Vorarlberg!“, so Bauernbund-Direktor Mag. Norbert Totschnig.

Rückfragen & Kontakt:

Martina Rieberer, BSc

Presse und digitale Kommunikation

Bauernbund Österreich

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien

+43 1 5058173 – 15 | +43 664 1443109

m.rieberer @ bauernbund.at