„profil“-Umfrage: Regierung verliert an Zustimmung

Koalition ohne Mehrheit – 54 Prozent halten Untersuchungen der Justiz für angemessen

Wien (OTS) - Die Regierung verliert langsam, aber stetig an Zuspruch und hat derzeit keine Mehrheit: Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für das Nachrichtenmagazin „profil“ durchgeführten Umfrage fällt die ÖVP auf 35% (-1), die Grünen verharren bei 10% und dem letzten Platz. Die SPÖ kann mit 24% leicht zulegen (+1), ebenso die FPÖ mit 17% (+1) und die Neos mit 12 % (+1). In der Kanzlerfrage liegt Sebastian Kurz mit 30% weiterhin klar voran (-2), Pamela Rendi-Wagner bleibt bei 15 %, Norbert Hofer legt auf 11 % (+1), Beate Meinl-Reisinger auf 7 (+1) zu. Werner Kogler verliert weiter auf 4 % (-1) und bleibt am letzten Platz.

„profil“ ließ auch abfragen, wie die Vorgangsweise der Justiz (Stichwort Hausdurchsuchungen bei aktuellen und ehemaligen ÖVP-Ministern) beurteilt wird: 54% der Befragten halten sie für „angemessen“, 20% gar für „zu nachlässig“. Nur 9% halten die Untersuchungen für „überschießend“ (9% machten keine Angabe).(n = 800, +-3,5 %)

