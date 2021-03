W24-Frauentag 2021: Chronologische Schwerpunkte

Wien (OTS) - W24 zeigt am Weltfrauentag einen eigenen Schwerpunkt der Aktivitäten der Stadt Wien. Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál sagt anlässlich des Frauentages zu W24: „Corona hat nochmals deutlich gezeigt, dass Frauen häufig Job, Haushalt und Kinder gleichzeitig managen. Dazu kommt, dass viele Frauen aktuell in Kurzarbeit sind. Jetzt ist es wichtig, dass wir gemeinsam für Frauenrechte und Gleichstellung eintreten, denn Frauen leisten derzeit Unglaubliches und halten unsere Gesellschaft am Laufen.“

„24 Stunden Wien“ im Zeichen des Frauentages im chronologischen Ablauf:

W24 vor Ort bei Enthüllung Frauentags-Fahne





„Frauentagsbim“ Präsentation, u.a. mit Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Die Frauentags-Straßenbahn bewirbt den Online-Frauentag auf frauentag.wien.gv.at und wird rund vier Wochen lang fahren.





Frauenförderung in Wien: Frauenstadträtin Kathrin Gaál über politische Maßnahmen, Wien Holding Geschäftsführerin Sigrid Oblak über die praktische Umsetzung in der Wirtschaft





Feminismus & Demonstrationskultur: Geschichte und aktuelle Forderungen rund um Frauenrechte





Porträt über Stadträtin Ulli Sima





Porträt über Journalistin Alexandra Stanić





Porträt über Aktivistin Noomi Anyanwu





Interview mit der Sprachwissenschaftlerin Maria Pober über die männerdominierte Sprache





Einblick in die Produktion des Kurzfilms „The Alliance: #sheroes“

„24 Stunden Wien“ am Weltfrauentag: Montag, 8. März um 18:30 Uhr auf W24 und w24.at

Über W24 – „Ich bin dabei!“

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner auseinander. Mit mehr als 1,3 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 64.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta sowie online und als mobiler Live-Stream unter www.w24.atzu sehen. W24 ist auch im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV, sowie über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. W24 befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at

Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei!

Mag. Daria Auspitz

+43 1 367 83 70-440

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at