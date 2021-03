ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ zeigt Verdis „La traviata“ live aus der Wiener Staatsoper mit Flórez u. Yende

Außerdem: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend zum Weltfrauentag; tagsüber Paul-Hörbiger-Schwerpunkt mit Filmklassikern u. ökumenischer Gottesdienst

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Sonntag, dem 7. März 2021, im Hauptabend eine weitere glanzvolle Premiere aus dem Haus am Ring: „Wir spielen für Österreich“ präsentiert Giuseppe Verdis „La traviata“ in einer Inszenierung von Simon Stone mit Pretty Yende und Juan Diego Flórez. Am Samstag, dem 6. März, widmet sich ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend dem Internationalen Weltfrauentag. Außerdem zeigt ORF III jeweils tagsüber Filmklassiker anlässlich des 40. Todestags von Paul Hörbiger, darunter „Der Hofrat Geiger“.

Samstag, 6. März

Um 12.25 Uhr startet der Paul-Hörbiger-Schwerpunkt mit dem Heimatfilm „Die Christel von der Post“ aus 1956. Briefträgerin Christel (Gardy Granass) ist mit dem Kriminalassistenten Horst (Hardy Krüger) verlobt, doch das vielbeschäftigte Paar findet keine Zeit zum Heiraten. Da erscheint der attraktive Startrompeter Mecky (Claus Biederstaedt) auf der Bildfläche. Hörbiger ist als Ferdinand Brenneis, Hotelbesitzer und Meckys Onkel, zu sehen. Anschließend zeigt ORF III die 1952 entstandene Produktion „Fiakermilli – Liebling von Wien“ (14.05 Uhr). Um 15.40 Uhr gibt es im Film von Hans Hollmann aus dem Jahr 1964 ein „Happy End am Wörthersee“.

Im Hauptabend porträtiert die „zeit.geschichte“ sechs beeindruckende Frauen, die durch ihren Einsatz für Gleichberechtigung bzw. durch ihre erfolgreiche politische Laufbahn als Inspiration gelten. Renommierte Journalistinnen präsentieren vor jeder Doku eine gesellschaftspolitische Einordnung, so kommentiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher eingangs den Film „Die Unbeugsamen – Drei Frauen und ihr Weg zum Wahlrecht“ (20.15 Uhr). Die Doku erzählt vom jahrzehntelangen Kampf für mehr Selbstbestimmung aus der Perspektive dreier Frauen: Adelheid Popp, Ikone der österreichischen Arbeiterbewegung, Clara Zetkin, deutsche Revolutionärin, und Hildegard Burjan, Pionierin des bürgerlichen Lagers. Anschließend widmet sich der Abend drei „Baumeisterinnen der Republik“: Um 21.05 Uhr liefert Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin, Der Standard) die Einführung zu einer Ausgabe der Reihe über Rosa Jochmann, der „ewigen Sozialistin“. Danach folgt ein Porträt über „Die erste Ministerin der Republik – Grete Rehor“ (21.55 Uhr) – präsentiert von Barbara Tóth (Politik-Ressortleiterin, Falter). Abschließend wird der Blick auf „Freda Meissner-Blau“ (22.45 Uhr), die erste grüne Parteichefin und Klubobfrau im Parlament, gerichtet, den Martina Salomon (Chefredakteurin, Kurier) einleitet.

Sonntag, 7. März

Am Sonntag startet „ORF III LIVE“ mit der Übertragung des „Ökumenischen Gottesdiensts aus der Johanneskirche in Liesing“ (10.00 Uhr) in den Tag.

Ab 12.30 Uhr widmet sich ORF III Paul Hörbiger, beginnend mit dem Porträt „ORF Legenden – Paul Hörbiger“, gefolgt von Ernst Marischkas „Die Deutschmeister“ (13.15 Uhr) mit Romy Schneider aus dem Jahr 1955. Anschließend steht ein Dakapo von „Hallo, Dienstmann“ (15.00 Uhr) auf dem Programm, ehe um 16.45 Uhr der 1947 entstandene Klassiker „Der Hofrat Geiger“ von Hans Wolff gezeigt wird. Als krönenden Abschluss präsentiert „Operette sich wer kann“ um 18.25 Uhr den Eisrevue-Film „Die große Kür“ von Franz Antel aus dem Jahr 1964.

Im Hauptabend zeigt „Erlebnis Bühne LIVE“ in „Wir spielen für Österreich“ um 20.15 Uhr Giuseppe Verdis „La traviata“ in einer Inszenierung des Schweizer Regisseurs Simon Stone. Unter der musikalischen Leitung von Giacomo Sagripanti singt die Sopranistin Pretty Yende erstmals die Violetta Valéry am Haus. Für die Partie des Alfredo konnte Opernstar Juan Diego Flórez gewonnen werden. Als Giorgio Germont gibt Igor Golovatenko sein Staatsopern-Rollendebüt. Bei der Inszenierung handelt es sich um eine Koproduktion der Wiener Staatsoper und der Opéra national de Paris. Bereits um 20.00 Uhr bittet ORF-Kulturlady Barbara Rett die Stars der Produktion zu einem Kulissengespräch und präsentiert eine Werkeinführung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at