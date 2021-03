Marktgemeinde Premstätten mit Wiener Software RATHAUSCloud digitalisiert

Ziel der Marktgemeinde Premstätten ist es, Amtswege zu erleichtern. Mithilfe der Projektpartner und der Software „RATHAUSCloud“ konnte dieser Schritt nun realisiert werden.

Wien/Premstätten (OTS) - Die Marktgemeinde Premstätten im Bezirk Graz-Umgebung hat es sich als Ziel gesetzt, die Digitalisierung der Gemeinde voranzutreiben und ihre Prozesse zu automatisieren. Im Mittelpunkt steht dabei vorerst die Online-Antragstellung für Kindergartenplätze. Die steirische Gemeinde legt dabei Wert auf die Benutzerfreundlichkeit für sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch für Bürgerinnen und Bürger.

Diese Aufgabe wird mithilfe der RATHAUSCloud, der Software des Wiener Unternehmen CS nine, in die Tat umgesetzt. Die wichtigsten Funktionen der Software sind ein Dashboard mit Zugängen für Gemeinde-Angestellte sowie Bürgerinnen und Bürger. Wartezeiten und Termine gehören so der Vergangenheit an und die Effizienz der Abläufe von Genehmigungen und Co. wird gesteigert. Die RATHAUSCloud dient somit als Portal für die ganze Gemeinde.

„Dieses Projekt ist ein Meilenstein in der Kommunikation zwischen Bürger und dem Amt.“ sagt Niko Neskovic, Geschäftsführer der CS nine, zur Partnerschaft mit der Marktgemeinde Premstätten.

Über die Marktgemeinde Premstätten: Die Marktgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung entstand 2016 nach der Fusion der Gemeinden Unterpremstätten und Zettling. 1. Vizebgm. Dr. Matthias Pokorn möchte Amtswege digitalisieren und einen digitalen Weg einschlagen.

https://www.premstaetten.gv.at/

Über die CS nine GmbH: Das Wiener Unternehmen legt den Fokus auf den Mehrwert von IT-Infrastrukturen und Lösungen für Unternehmen und Gemeinden. Nach dem Erfolg der Software CONTENTShare baute sich die CS nine nun mit der RATHAUSCloud ein zweites Standbein auf, um die Digitalisierung von Amtswegen zu erleichtern.

https://www.cs9.at/

Rückfragen & Kontakt:

CS nine GmbH

call @ cs.team

0800 25 22 08 (kostenlos)