Wahl 21 - SPÖ Kärnten: Schmieraktion gegen Theuermann-Plakate sind verachtenswert

Prettner, Schaar, Schaunig, Arpa, Blatnik, Dörflinger, Feistritzer, Patterer, Rohrer: Das ist keine politische Aktion sondern dumpfer, dummer Frauenhass!

Klagenfurt (OTS) - Die SPÖ Kärnten-Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordneten Frauen äußern sich klar und scharf zu den Schmieraktionen gegen Werbeplakate der FPÖ-Politikerin die in Wolfsberg für das Bürgermeisteramt kandidierte.

„Das ist kein politisches Statement - das ist einfach nur dumpfer Frauenhass. Das ist nicht mit Humor zu nehmen, das ist nicht klein zu reden und schon gar nicht mit dem Wahlkampf zu erklären“, so die neun unisono. „Diese Art von Verunglimpfung zeigt auf erschreckende Weise, wie viel Angst es noch immer vor starken Frauen gibt, vor Frauen die politisch tätig sind und sich der Öffentlichkeit stellen.“



Theuermann, hätte auf die einzig angemessene Art reagiert und die Plakate hängen lassen. So bleibe dieses Thema präsent und sichtbar - „passend“ zum Internationalen Frauentag am 08. März.

„Wir sind uns nicht sicher ob wir mit Fr. Theuermann je politisch einer Meinung sein werden - aber gegen diese Art von frauenfeindlichen Angriffen aufzustehen und Solidarität zu zeigen, ist für die SPÖ Kärnten und für uns alle eine Selbstverständlichkeit. Ganz egal welche Parteizugehörigkeit betroffen ist, diesen Angriffen ist entschlossen entgegen zu treten. Wir verurteilen diese untergriffige Aktion gegen Fr. Theuermann zutiefst und versichern - wir stehen zusammen gegen Frauenhass!“, betonen Prettner, Schaunig, Schaar, Arpa, Blatnik, Dörflinger, Feistritzer, Patterer und Rohrer.

