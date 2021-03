AK Kärnten setzt Bildungsinitiative: zahlreiche Kurse mit dem AK-Bildungsgutschein kostenfrei

In der Pandemie setzt Präsident Goach eine weitere Initiative und weitet das Angebot aus.

Klagenfurt (OTS) - Bekanntes Symbol für den Bildungsauftrag der Arbeiterkammer ist der AK-Bildungsgutschein, der in „normalen“ Jahren rund 5.000 Mal eingelöst wird. In der Pandemie setzt Präsident Goach eine weitere Initiative und weitet das Angebot aus: Im Frühjahr werden 16 neue Kurse zu den Themenbereichen politische Bildung, psychosoziale Gesundheit und digitales Lernen angeboten. Für AK-Mitglieder sind diese mit dem AK-Bildungsgutschein kostenlos, der Kursbeitrag wird nach der Teilnahme rückerstattet. Die Kurse werden im Auftrag der AK von den Kärntner Volkshochschulen durchgeführt und können von jeder Kärntnerin und jedem Kärntner gebucht werden.

Das während Corona eingeschränkte Freizeitangebot auszuweiten und breit gefächert aufzulockern, ist erklärtes Ziel von Kärntens Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach: „Bildung ist wirtschaftlicher und sozialer Rohstoff – getreu diesem Motto weiten wir den AK-Bildungsgutschein aus und bieten 16 neue Kurse an. Es ist mir wichtig, eine leistbare, sinnvolle und nachhaltige Freizeitgestaltung zu ermöglichen und die Kärntner Beschäftigten in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Die Bildungsangebote sind für Mitglieder kostenfrei: Der Kursbeitrag wird über den AK-Bildungsgutschein rückerstattet.“ Die neue Angebotspalette umfasst Themenbereiche, die sich in der Pandemie als besonders wichtig herausgestellt haben, erklärt Goach: „Wir sehen, dass Menschen sich beim Umgang mit digitalen Programmen schwertun, dabei sind es jene Fertigkeiten, die in Zeiten reduzierter sozialer Kontakte besonders wichtig sind. Das reicht von Kommunikationsplattformen bis zum Anmelden von Corona-Tests.“ Ein weiterer Bereich umfasst die psychosoziale Gesundheit der Bevölkerung, Expertinnen und Experten schlagen zunehmend Alarm. „Immer mehr Menschen schlägt die Pandemie aufs Gemüt, hier sind junge Menschen genauso betroffen wie Erwachsene, Alleinstehende genauso wie im Familienverband,“ begründet der AK-Präsident die zweite Säule der Initiative und fährt zum dritten Themengebiet fort: „Nie war Politik präsenter und dennoch weniger greifbar als in der Pandemie. Einerseits ist jede und jeder von uns täglich von politischen Entscheidungen betroffen, andererseits gibt es weniger Mitsprachemöglichkeiten und Teilhabe.“ Demokratiepolitische Bildung sei seit jeher fixer Bestandteil in der Arbeitnehmervertretung und solle gerade in Krisenzeiten wieder stärkere Beachtung finden, betont der Präsident.

Wie neue Medien den Alltag erleichtern

Die Pandemie habe die Digitalisierung im beruflichen und alltäglichen Bereich beschleunigt, erklärt Goach: „Über kurz oder lang wird man nicht umhinkommen, gewisse Dinge online zu erledigen – und jede und jeder soll diese Fähigkeiten besitzen.“ Er nennt Videotelefonie, Onlinebanking und das digitale Amt als Beispiele und betont: „Auch im Zugang zu und im Umgang mit neuen Medien möchten wir Chancengleichheit herstellen. Jede und jeder soll den Weg der Digitalisierung mitgehen können.“ Die Kurse sind aber auch als Angebote an die jüngere Generation gedacht, die ihre digitalen Fähigkeiten aufpolieren möchten.

Gestärkt durch die Pandemie

Ziel des Programmteiles „Psychosoziale Gesundheit“ sei es, das bestehende professionelle Behandlungsangebot zu ergänzen und präventiv zu unterstützen. Laut der zuständigen Stellen im Land Kärnten halte sich der Zulauf zu Beratungsstellen in Grenzen, Informationsangebote – vorwiegend Online-Veranstaltungen zu einschlägigen Themen - erhielten aber regen Zulauf. „Hier setzen wir an. Wir bieten niederschwellige Präventivangebote an, um Lagerkoller zu vermeiden und eigene Stärken zu stärken,“ erklärt der AK-Präsident abschließend.

