„Meghan und Harry bei Oprah – Das Interview“ am Montag, dem 8. März, in ORF 1

Wien (OTS) - Oprah Winfrey trifft Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, auf ein vertrauliches Gespräch, das am Montag, dem 8. März 2021, um 13.50 Uhr sowie um 21.10 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt wird.

Winfrey unterhält sich mit Meghan, Herzogin von Sussex, in einem ausführlichen Interview über den Einstieg in das Leben im Königshaus, ihre Ehe, ihre Mutterrolle sowie über philanthropische Arbeit und gesellschaftlichen Druck. Zu einem späteren Zeitpunkt stößt Prinz Harry zum Gespräch hinzu. Gemeinsam erzählen sie von ihrem Umzug in die USA sowie ihren Hoffnungen und Träumen für ihre wachsende Familie.

Das Special wird von Harpo Productions produziert. Ausführende Produzenten sind Terry Wood und Tara Montgomery, Co-Executive Producer ist Brian Piotrowicz. Das Special wird von ViacomCBS Global Distribution Group international vertrieben. Das zweistündige Primetime-Special wird am Sonntag, dem 7. März 2021, von 20.00 bis 22.00 Uhr, ET/PT im CBS Television Network in den USA ausgestrahlt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at