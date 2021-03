BRANDL TALOS berät die Sportradar-Gruppe beim Erwerb von Fresh Eight

Die Übernahme von Fresh Eight setzt den Innovations- und Wachstumskurs von Sportradar fort. Wir freuen uns, dass Sportradar dabei erneut auf unsere Expertise und Erfahrung vertraut hat. Thomas Talos und Stephan Strass, BRANDL TALOS

Wien (OTS) - BRANDL TALOS hat Sportradar, einen weltweit führenden Anbieter von Sportdaten und -inhalten, bei der Übernahme von Fresh Eight, den Betreiber einer personalisierten Messaging-Plattform mit Sitz in England, beraten.

Durch die Akquisition stärkt Sportradar seine digitale Marketing-Services-Plattform mit einer DCO-Personalisierungstechnologie, die Sportwettanbietern die Optimierung ihrer Media-Investitionen ermöglicht. Ferner erlaubt die Technologie sportorientierten Publishern die Integration von systemeigenem und personalisiertem Sportwetten-Content in ihre eigenen Plattformen. Die Akquisition ergänzt somit das bestehende ad:s-Plattformangebot von Sportradar, das zielgerichtete und personalisierte Werbefunktionalitäten bietet.

Das Closing der Transaktion fand am 2. März 2021 statt.

Das Transaktionsteam von BRANDL TALOS- bestand aus Thomas Talos, Stephan Strass, Adrian Zuschmann und Elena Ciresa.

" Die Übernahme von Fresh Eight setzt den Innovations- und Wachstumskurs von Sportradar fort. Wir freuen uns, dass Sportradar dabei erneut auf unsere Expertise und Erfahrung vertraut hat. " Thomas Talos und Stephan Strass, von BRANDL TALOS.

Sheridans (Howard Watt, Will Parker, Amelia Aceto) agierte als UK Counsel für Sportradar. Die Verkäuferseite wurde von Shoosmiths LLP (Mark Shepherd, Laura Austin) vertreten.

Über BRANDL TALOS

BRANDL TALOS ist eine der führenden österreichischen Kanzleien in den Bereichen M&A, Venture Capital und Start-ups, Bank- und Finanzrecht, Gaming und Entertainment, Prozessführung sowie Wirtschaftsstrafrecht und Compliance. Unser Corporate/M&A-Team besteht aus hochqualifizierten AnwältInnen mit langjähriger Erfahrung mit nationalen und internationalen Deals und gesellschaftsrechtlichen Themen – auch im Cross-Border-Kontext. Wir haben in der Vergangenheit bereits einige der komplexesten und bedeutsamsten Transaktionen in Europa – etwa im Glücksspiel- oder im Biotech-Sektor – abgewickelt. Dafür greifen wir seit Jahren auch erfolgreich auf unser umfassendes Netzwerk an RechtsberaterInnen in nahezu jeder Jurisdiktion der Welt zurück. BRANDL TALOS' Erfahrung und Erfolgsbilanz bei komplexen Transaktionen im Leisure- und Entertainmentsektor ist weltweit gefragt und anerkannt. www.brandltalos.com

Über Sportradar

Sportradar ist ein globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Sportwetten und Sportunterhaltung. Das 2001 gegründete Unternehmen nimmt eine einzigartige Position an der Schnittstelle der Sport-, Medien- und Wettbranche ein und bietet Sportverbänden, Nachrichtenmedien, Verbraucherplattformen und Sportwettanbietern eine Reihe von Lösungen, die ihnen helfen, ihr Geschäft zu erweitern. Sportradar beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten auf der ganzen Welt. Es ist unser Engagement für exzellenten Service, Qualität und Zuverlässigkeit, das uns zum vertrauenswürdigen Partner von mehr als 1.000 Unternehmen in über 80 Ländern und zum offiziellen Partner der NBA, NFL, NHL, MLB, NASCAR, FIFA und UEFA macht. Wir beobachten, analysieren und liefern Erkenntnisse aus mehr als 400.000 Spielen jährlich in 60 Sportarten. Mit umfassenden Branchenbeziehungen definiert Sportradar nicht nur das Erlebnis der Sportfans neu, sondern schützt auch den Sport selbst durch seine Integrity Services Division und setzt sich für ein integritätsorientiertes Umfeld für alle Beteiligten ein. www.sportradar.com

Über Fresh Eight

Fresh Eight betreibt eine personalisierte Messaging-Plattform im Bereich Sportwetten und Casinos. Unsere Produkte wurden entwickelt, um die Werbeeffizienz und die Renditen für weltweit führende Glücksspielbetreiber und Publisher deutlich zu verbessern. Die Plattform von Fresh Eight nutzt semantische Technologien, um Online-Inhalte so zu verstehen, wie es Menschen tun. Dies ermöglicht es Fresh Eight, vollautomatische und personalisierte Kampagnen auszuliefern, die Sportfans über soziale Medien, programmatische und Videokanäle sofort mit Wetten verbinden. Mit seinen Werbetools hilft Fresh Eight Partnern wie William Hill, ESPN, Ladbrokes Coral, FanDuel und The Telegraph, effizienter neue Kunden zu gewinnen und gleichzeitig die Bindung ihrer bestehenden Nutzer zu verbessern. www.fresh8gaming.com

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Blama | blama @ brandltalos.com |01 522 57 00 | www.brandltalos.com