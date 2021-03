Corona-Wohnzimmertests aus Apotheken finden reißenden Absatz

Apothekerkammer: Drei Viertel aller Apotheken haben keine Gratis-Tests mehr vorrätig

Wien (OTS) - Das Interesse der Bevölkerung an den Gratis-Antigentests aus der Apotheke ist sehr groß. Mit Stand Donnerstag, 12:00, verfügen 73,5 Prozent der österreichischen Apotheken über keine Kontingente der sogenannten Wohnzimmertests mehr.

Beim Absatz dieser Tests nehmen Niederösterreichs Apotheken im Bundesländer-Ranking den Spitzenplatz ein: In 86,2 Prozent der blau-gelben Apotheken sind die Gratis-Tests vergriffen. Es folgen die Bundesländer Steiermark (77%), Kärnten (76%), Burgenland (73,8%), Oberösterreich (72,9%), Salzburg (71,3%), Wien (71%), Vorarlberg (61,5%) und Tirol (54,9%).

Große Kontingente ab nächster Woche

Die derzeit knappe Verfügbarkeit von Wohnzimmertests sei aber kein Grund zur Sorge, wie Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, erklärt. „Das ist eine Momentaufnahme. Nachschub ist bereits in einigen Apotheken angekommen, bzw. sollte in den kommenden Tagen einlangen. Insgesamt werden aktuell mehr als fünf Millionen Tests ausgeliefert, für die Woche darauf sind sogar elf Millionen Selbsttests angekündigt.“

Das immense Interesse der Menschen an den Gratis-Tests zeige, dass die Politik mit der Erweiterung des Corona-Testangebots eine „goldrichtige Entscheidung“ getroffen habe. Dasselbe gelte für die Einbindung von Apothekerinnen und Apotheker in den Prozess der Corona-Bekämpfung. „Apothekerinnen und Apotheker stehen bereit, um den Menschen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, mit Gesundheitsdienstleistungen zu helfen“, so Mursch-Edlmayr.

Mehr Sicherheit und Lebensqualität aus der Apotheke

„Die Menschen gewinnen durch die Wohnzimmertests zunehmend Sicherheit und Lebensqualität zurück“, zeigt sich die Apothekerkammer-Präsidentin erfreut.

Allein zwischen Montag bis Mittwoch wurden von Österreichs rund 1.400 Apotheken mehr als zweieinhalb Millionen Gratis-Antigentests an die Bevölkerung abgegeben.

