Keine Neukunden als Dienstleister?

Digital Branding löst das Problem und verdoppelt ihren Umsatz

Salzburg (OTS) - Kunden hatten es noch nie so gut wie heute. Jeder kann sich heute aussuchen, ob er lieber die Dienstleistung von einem Berater um die Ecke oder von Anbietern auf unzähligen Webangeboten kaufen will.

Und die Lösung für das Dilemma bietet Doreen Anette Ullrich in der Digital Coach Academy in Salzburg. Die erfahrene Psychologin gehört zu den wenigen Frauen in der professionellen, digitalen Unternehmensberatung. Die Unternehmerin verfügt über langjährige Erfahrung in der internationalen Bildungsberatung sowie im digitalen Marketing. Gemeinsam mit ihrem Team der MYWAY GmbH bietet sie individuelle Lösungen bei der Digitalisierung speziell für Dienstleister in Deutschland und Österreich an.

Wer heute erfolgreich verkaufen will, muss anderen Strategien folgen als früher – die Webseite alleine tut es nicht mehr. Es braucht Strategien, die einem Unternehmer erlauben, sich von diesem riesigen Wettbewerb abzuheben und seinen Platz zu sichern. Erfolgreiche Dienstleister brauchen heute Wissen über die derzeitigen und künftigen Bedürfnisse des Kunden, sowie Know-how über Markttrends und Wettbewerb. Angebotsdesign, Branding und Marketing gehen heute Hand in Hand, so die Marketingspezialistin, die seit 1995 im Geschäft ist. Wir gehören zu den ersten Dienstleistern, die selbst Lehrlinge in Marketing und eCommerce ausbilden. Das hat seinen Grund, denn als praxiserfahrene Digitalpioniere wissen wir wie wir im digitalen Markt der Zukunft bestehen werden. Wir stellen sicher, dass die entsprechenden Angebote für den richtigen Markt gemacht werden, und das der Kunde davon profitiert.

Dienstleister sollten sich heute folgende Fragen stellen:

Wie genau, mit welchen Mitteln und Lösungen, hebe ich mich derzeit von meinen Mitbewerbern ab?

Biete ich Leistungen und betreibe ein Marketing nach den Wünschen meiner Kunden?

Kommuniziere ich eine klare Botschaft, was und wie ich meine Leistungen anbiete?

Wie wichtig ist es für mich zu wissen, wie Kunden sich entscheiden - und zwar bevor sie kaufen?

Welche Informationen sind nützlich, um meine Marketing Aktionen zielgerichtet zu planen?

Die Ausbilderin und Sachbuchautorin zum Thema Leadership 2.0 bekommt täglich von ihren Kunden bestätigt, das bestimmte Verkaufssituationen weit besser hätten laufen können. Doch die wenigsten fragen sich dann, warum sie es nicht besser hingekriegt haben. Und viele sagen in kritischen Situationen öfter mal “Ja” zu einer Sache, wo ein “Nein” viel angebrachter gewesen wäre.

Jeder Unternehmer weiß, wie nervenaufreibend und teuer ihm kommunikative Missverständnisse kommen können. Doch vielen Dienstleistern ist noch nicht wirklich bewusst, was es heute bedeutet ein erstklassiges digitales Image als Marke zu haben. Eine erstklassige Reputation ist heute massgeblich für den Unternehmenserfolg.

Tatsache ist, dass viele Dienstleister denken, dass Personal Branding nur was für Leute aus der Kreativ-Branche ist. Doch in Wahrheit ist digitales Branding für jeden wichtig, vor allem für Unternehmer, die auch Online erfolgreich verkaufen und gesehen werden wollen.

Die vom ZFU zertifizierte Ausbildung zum Personal Branding Architect© in der Digital Coach Academy© wurde für Dienstleister entwickelt, um ihnen dabei zu helfen, ein besseres Image und eine Digitale Marke als Experte in ihrer Branche aufzubauen.

Als Dienstleister erhalten sie hier einen strukturierten Ansatz sowie persönliches Coaching, mit dem sie ihre individuelle, digitale Markenstrategie definieren, planen und ausführen können. Mehr Infos über die Programme der Digital Coach Academy© gibt es hier.



