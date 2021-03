Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag warten 2,7 Millionen Euro

Solo-Fünfer mit Zusatzzahl und drei Joker, alles in NÖ

Wien (OTS) - Alle nennenswerten Gewinne gingen nach Niederösterreich – so lautet die Kurzbilanz nach der Ziehung vom vergangenen Mittwoch. Wobei: Sechser hat es keinen gegeben, und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Somit geht es am kommenden Sonntag um einen Doppeljackpot, und für die „sechs Richtigen“ warten rund 2,7 Millionen Euro.

Da ein Niederösterreicher als einziger einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt hat, darf er sich mit rund 122.000 Euro über einen sechsstelligen Gewinn freuen. Gelungen ist ihm dies mit nur einem einzigen selbst angekreuzten Tipp, und das gleich in der ersten von neun Runden, in denen dieser Tipp mitspielt.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus. Dies kam wieder den 50 Gewinnern eines Fünfers zugute, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Sie erhalten jeweils rund 7.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es drei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, auf allen dreien war auch das „Ja“ angekreuzt, und alle drei wurden in Niederösterreich gespielt. Für jeden der Gewinner bedeutet dies nun einen Guthabens-Zuwachs von rund 70.800 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. März 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.719.492,35 - 2,7 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 121.960,80 132 Fünfer zu je EUR 1.007,90 393 Vierer+ZZ zu je EUR 101,50 5.957 Vierer zu je EUR 37,20 7.196 Dreier+ZZ zu je EUR 13,80 86.498 Dreier zu je EUR 4,60 217.772 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 6 7 13 17 37 Zusatzzahl 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. März 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 50 Fünfer zu je EUR 6.957,10 2.705 Vierer zu je EUR 21,70 44.975 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 8 13 21 35 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. März 2021

3 Joker EUR 70.775,90 11 mal EUR 8.800,00 122 mal EUR 880,00 1.086 mal EUR 88,00 10.831 mal EUR 8,00 106.571 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 1 4 6 5 7

