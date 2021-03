„Starmania 21“ – die Songs der zweiten Qualifikationsrunde am 5. März

Hits von Adele bis Seiler & Speer und von Ed Sheeran bis John Lennon

Wien (OTS) - Acht Kandidatinnen und Kandidaten haben es bereits geschafft und beim „Starmania 21“-Auftakt das Ticket für die Semifinalshows gelöst. Auch in der zweiten Qualifikationsshow des ORF-1-Frühjahrsevents wollen am Freitag, dem 5. März 2021, live um 20.15 Uhr in ORF 1 wieder 16 Gesangstalente mit ihren Songs die Jury von ihrem Starpotenzial überzeugen. Welche acht von ihnen aufsteigen und wer die Show verlassen muss, bestimmt die Jury: Tim Bendzko, Ina Regen und Nina Sonnenberg alias Fiva. Und so läuft das Voting: Nach jeder Einzelperformance entscheidet die Jury, wer als „Star“ weiterkommt, wer ein „Stopp“ bekommt und somit „Starmania“ direkt verlassen muss und wer mit einem „Weiter“ bis zum Ende der jeweiligen Sendung noch auf den Aufstieg hoffen darf. Unter allen Talenten, die ein „Weiter“ erhalten haben, werden die noch verfügbaren der insgesamt acht Tickets für die nächste Runde vergeben.

In der zweiten „Starmania 21“-Qualifikationsrunde gehen diese 16 Kandidatinnen und Kandidaten mit folgenden Songs an den Start:

Leonardo Abdon: Der 23-jährige Wiener macht eine Lehre zum EDV-Kaufmann. Er singt „Wake Me Up“ von Avicii.

Charlène Bousseau: Die 16-jährige Schülerin kommt aus Klagenfurt. Sie singt „When We Were Young“ von Adele.

Anna Buchegger: Die 22-jährige Studentin lebt in Wien und stammt aus Abtenau in Salzburg. Sie singt „I’ll Never Love Again“ von Lady Gaga. Karen Danger: Die 23-jährige Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin stammt aus Deutschland und lebt in Wien. Sie singt „Besame Mucho“ von Luis Miguel.

Thomas Glantschnig: Der 30-jährige aus Köflach in der Steiermark ist Friseurmeister und Besitzer eines eigenen Salons. Er singt „It’s Not Unusual“ von Tom Jones.

Tobias Hirsch: Der 19-jährige Zivildiener stammt aus Birkfeld in der Steiermark. Er singt „Anyone“ von Demi Lovato.

Nico Kirschner: Der 18-jährige Schüler kommt aus Pucking in Oberösterreich. Er singt „Castle on the Hill“ von Ed Sheeran. Damion Lee: Der 34-jährige Musiker stammt aus Deutschland und lebt in Wien. Er singt „Sie kann nicht tanzen“ von Jan Delay.

Daniel Neuhold: Der 33-jährige Polizist stammt aus Lieboch in der Steiermark. Er singt „Niemand“ von Gregor Meyle.

Marco Prinner ist 23 Jahre alt, Musiker und kommt aus Burgauberg im Burgenland. Er singt „Eine ins Leben“ von Pizzera & Jaus.

Max Rieser: Der 18-jährige Tiroler aus Weer macht eine Ausbildung zum Kindergartenpädagogen. Er singt „Happy“ von Pharrell Williams. Anna Schach: Die 21-jährige Wienerin studiert Wirtschaft und ist wissenschaftliche Hilfskraft an der WU Wien. Sie singt „There You’ll Be“ von Faith Hill.

Anna Schiebel: Die 20-Jährige studiert Tourismusmanagement und kommt aus Wolfsgraben in Niederösterreich. Sie singt „Ham kummst“ von Seiler & Speer.

Allegra Tinnefeld: Die 15-jährige Schülerin und Schauspielerin kommt aus Wien. Sie singt „Hurt“ von Christina Aguilera.

Daniela Tuscher: Die 20-jährige Studentin (Lehramt Mathematik) kommt aus Oberrohrbach in Niederösterreich. Sie singt „Imagine“ von John Lennon.

Nastja Isabella Zahour: Die 26-Jährige stammt aus Purkersdorf in Niederösterreich. Sie singt „I’m Every Woman“ von Whitney Houston.

