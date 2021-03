Quoten-Rekord bei der nordischen Ski-WM: Mit bis zu 564.000 Topwert für ein Damen-Skispringen

Wien (OTS) - Auch wenn es letztlich wieder nur ein undankbarer vierter Platz geworden ist, das Damen-Springen am gestrigen Mittwoch, dem 3. März 2021, von der Großschanze bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf erreichte quotenmäßig Platz eins: Bis zu 564.000 Fans bei durchschnittlich 458.000 im Entscheidungsdurchgang und 23 Prozent Marktanteil (16 bzw. 21 Prozent in den jungen Zielgruppen) machen dieses (WM-)Springen zum bisher meistgesehenen bei den Damen überhaupt. Nun heißt es Daumen drücken für die Herren, die am 5. März ab 16.45 Uhr in ORF 1 auf der Großschanze um Medaillen springen.

