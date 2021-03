lunchBREAK THE PATTERN: 50 hochkarätige Speaker zu Gender Equality am Weltfrauentag

Am Weltfrauentag sprechen 50 Top-Speaker:innen aus Österreich und Deutschland von 11-15 Uhr vor 500 motivierten Teilnehmer:innen.

Zum Weltfrauentag erfahren wir aus Studien, dass sich auch heuer nicht viel verändert. Die üblichen Blumen, die gläserne Decke und der Löwenanteil der Care Arbeit – das sind Muster, in denen wir gefangen sind. Die müssen wir brechen! Katja Schuh, Karriere Coach für Frauen

Wien (OTS) - Am 08.03.2021 veranstaltet Karriere Coach für Frauen Katja Schuh den größten Online-Kongress am Weltfrauentag: lunchBREAK THE PATTERN. Das Event bietet themen- und branchenübergreifende Diskussionen, ist kostenlos und findet über Zoom statt. Für alle Working Parents wird virtuelle Kinderbetreuung angeboten. Anmeldung sind hier möglich.

„Jeder einzelne Programmpunkt hat es in sich! Als Karriere Coach für Frauen ist dies mein größtes Anliegen hier einen echten Mehrwert zu bieten. Das Potenzial von Frauen muss von Unternehmen erkannt, genutzt und fair vergütet werden“, sagt Katja Schuh. Ob Karrieretipps für Jurist:innen, IT oder HealthCare – ob Diskussionen über weiblichen Einfluss auf Innovation, den Gender Pay Gap oder Leadership: Das Programm von lunchBREAK THE PATTERN presented by XING & Sanofi ist interdisziplinär und bietet Information und Unterhaltung. Mit der aktuell herausgegebenen Studie von Deloitte, die ebenso am Leadership-Panel vertreten sind, ist auch heuer gewiss: Ein Ende der geschlechterbedingten Ungleichheit ist noch nicht in Sicht!

„Muster brechen und zeigen, was gut funktioniert“: Prominentes Speaker:innen-Aufgebot und Me-Time für Teilnehmer:innen

Eröffnet wird der Kongress von Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration MMag. Dr. Susanne Raab. In acht Panel-Diskussionen, drei Keynotes, Workshops und Show-Acts sprechen über 50 promintente Speaker:innen zu über 500 motivierten Teilnehmer:innen aus Österreich und Deutschland. Katja Schuh will die Best Practices der Opinion Leader für Gender Equality aufzeigen und konkrete Lösungswege anbieten. „Zum Weltfrauentag erfahren wir aus Studien, dass sich auch heuer nicht viel verändert. Die üblichen Blumen, die gläserne Decke und der Löwenanteil der Care Arbeit – das sind Muster, in denen wir gefangen sind. Die müssen wir brechen!“ fordert sie. Dafür mobilisiert sie etwa whatchado-Gründer Ali Mahlodji, BM a.D. Maria Rauch-Kallat, Alexandra Wachter (Puls4), Bettina Resl (Sanofi), Irene Fialka (INITS/HealthHubVienna), Kristina Knezevic (XING), Uschi Fellner (look! Magazin) und viele weitere. „Alle unsere Speaker:innen sind sehr erfolgreich in dem, was sie tun und wir können viel von ihnen lernen. Mir ist es immer wichtig zu zeigen, was gut funktioniert und das weiter auszubauen“, sagt Katja Schuh.

Gender Pay Gap und Karriere Challenges: „Wir müssen proaktiv herangehen“

Österreich liegt mit 66,5 Punkten im Gender Equality Index des European Institute for Gender Equality 1,4 Punkte unter dem EU-Durchschnitt. „Unternehmen müssen auch realisieren: sie tun sich selbst nichts Gutes dabei, wenn sie Frauen weniger bezahlen als Männern. Unzufriedene Mitarbeiter:innen bleiben nie lange im Unternehmen und die Wirtschaft ist bekanntlich ein Kreislauf“, weiß Katja Schuh. Ein erster Schritt ist, so ist sich Schuh sicher, die Thematiken proaktiv anzusprechen und sich Expert:innen-Wissen zu holen. Dem Gender Pay Gap wird am Kongress dafür ein eigenes Panel gewidmet: Marietta Babos (Damensache), Karin Kisling (Savity) und Martina Ernst (SalaryNegotiations.) diskutieren und geben wertvolle Tipps an Privatpersonen und Unternehmen. Top-Unternehmen wie die ÖBB, Wien Energie, Wien Holding, Erste Bank und T-Systems berichten von ihren Diversity Offensiven und den Ergebnissen in ihren Unternehmen und für den Wirtschaftsstandort Österreich.

Zur Anmeldung und zum Programm für lunchBREAK THE PATTERN klicken Sie auf die Links.

Über Katja Schuh:

Katja Schuh ist Karriere und Leadership Coach für Frauen sowie Gründerin des Business Fashion Labels V-SUIT. Im Alter von 23 Jahren war sie bereits im internationalen Handel als Führungskraft für über 100 Mitarbeiter:innen verantwortlich. Sie ist Karriere Kolumnistin bei Der Brutkasten und ist Mitglied des Advisory Boards bei PWK GmbH. Sie ist Gründerin der erfolgreichen internationalen LinkedIn Gruppe Business Frauen DACH, Mentorin im Frauennetzwerk Club Alpha und WoMentor sowie Vorstandsmitglied im Young Leaders Forum. Als Keynote-Speakerin fokussiert sie sich auf die Themen Frauen & Karriere, Female Empowerment, Diversity und Career Purpose.

lunchBREAK THE PATTERN

Am 08.03.2021 veranstaltet Karriere Coach für Frauen Katja Schuh den größten Online-Kongress am Weltfrauentag: lunchBREAK THE PATTERN. Von 11 bis 15 Uhr sprechen über 50 Top-Speaker:innen aus Österreich und Deutschland vor über 500 motivierten Teilnehmer:innen. Das Event ist kostenlos und findet über Zoom statt. Für alle Working Parents wird virtuelle Kinderbetreuung angeboten. Anmeldung unter https://katjaschuh.ac-page.com/lunchbreak

Datum: 08.03.2021, 11:00 - 15:00 Uhr

Ort: Wien/Online, Österreich

Url: https://katjaschuh.ac-page.com/lunchbreak

Rückfragen & Kontakt:

Saskia Höfer, BA

+43 676 6806950

team @ katjaschuh.com

www.katjaschuh.com