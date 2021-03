wean hean findet im Frühsommer 2021 statt.

Die 21. Auflage des Wienerliedfestivals startet Mitte Mai.

Wien (OTS) - Das Wienerliedfestival wean hean wird heuer - sofern es die Pandemie erlaubt - von 15. Mai bis 4. Juli 2021 stattfinden. Einige Veranstaltungen werden vom abgesagten letzten Jahr nachgeholt, andere Formate wurden neu konzipiert. Zu den Höhepunkten des Festivals zählen ein Portrait-Abend über Die Strottern, das Spotlight auf das “Picksüße Hölzl” und die singenden Seelen im Wiener Weingarten. Mit dem Musiktheaterprojekt Ludwig fun! wird ein fürs Beethoven-Jahr 2020 geplantes Projekt umgesetzt. "Wir sind mehr als bereit, unser Wienerlied-Festival heuer auf die Bühnen zu bringen", sagt Produktionsleiterin Susanne Rosenlechner.

Um die Zeit bis zu den Live-Konzerten zu versüßen, veröffentlicht wean hean ab jetzt einmal pro Monat kuratierte Wienerlied-Playlists auf Spotify. Das Festival-Team stellt dabei Musiker*innen aus der wean hean Familie und dem Programm vor.

Die erste Playlist widmet sich den “Alltagsgeschichten”. Stars der Szene wie Die Strottern, Traude Holzer & Peter Havlicek, die Gesangskapelle Hermann oder Wiener Blond besingen darin die alltäglichen kleinen und großen Freuden und Leiden des Lebens.

wean hean - Das Wienerliedfestival

wean hean wird vom Wiener Volksliedwerk getragen und lebt von zeitlos lebendigem Wienerlied und saftig neuwertigen Stadttönen. Das Festival findet an unterschiedlichen Orten in Wien statt und präsentiert Schrammelmusik und Wienerlied vom Heurigen bis in die Hofburgkapelle.



Der Kartenvorverkauf beginnt mit 26.April 2021 auf www.weanhean.at und im Wiener Volksliedwerk.



Für weitere Infos zu den wean hean-Playlists sowie Details zu Daten und Programm des Festivals, tragen Sie sich für den Newsletter ein.

Datum: 15.05.2021, 19:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: http://www.weanhean.at

wean hean Playlists Wienerlieder zur Einstimmung aufs Festival wean hean schon jetzt hören

