„trend“: Red-Bull-Rekordwerte trotz Pandemie

Plus 4 Prozent beim Umsatz, plus 5,2 Prozent beim Absatz, gesteigerter Gewinn. Künftiger Expansionsfokus laut Red-Bull-Sprecher auf Westeuropa und USA.

Wien (OTS) - Abgesagte Events, geschlossene Lokale - und das praktisch in der ganzen Welt. Trotz widriger Bedingungen konnte der Energydrink-Riese Red Bull mit Sitz in Salzburg auch im Corona-Jahr 2020 Absatz, Umsatz, Produktivität und Betriebsgewinn steigern, bestätigt ein Red-Bull-Sprecher dem „trend“. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin auf seinem Online-Portal trend.at.

Konkret wurden weltweit 7,89 Milliarden Dosen Red Bull verkauft, ein Plus von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernumsatz wuchs um 4,0 Prozent auf 6,31 Milliarden Euro. Das größte Absatzplus wurde in den Red-Bull-Märkten Türkei (plus 23 Prozent), Deutschland (plus 19 Prozent), Russland (plus 16 Prozent), Kanada (plus 14 Prozent), Skandinavien, Schweiz (je plus 11 Prozent) und USA (plus 10 Prozent) verzeichnet.

Ein geringfügiges Minus gab es bei den Mitarbeitern: Per Ende 2020 beschäftigte der Getränkekonzern in 171 Ländern 12.618 Mitarbeiter, ein Rückgang von 0,9 Prozent.

Die Wachstums- und Investitionspläne des Unternehmens für 2021 seien „wieder sehr ambitioniert“, versichert der Sprecher dem „trend“, ohne jedoch auf konkrete Planziele einzugehen. Der Expansionsfokus liege auf den Kernmärkten Westeuropa und USA, wo im Bundesstaat Arizona derzeit gemeinsam mit dem Vorarlberger Abfüller Red Bull und der Ball Corporation ein neues Werk errichtet wird.

