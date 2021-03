kika Graz holt Eröffnungsfeier von Donnerstag bis Samstag nach: Einrichtungshaus nach Umbau modernstes Möbelhaus in der Region

Ich freue mich sehr, dass wir die Eröffnung, die wir letztes Jahr aufgrund der Lockdowns absagen mussten, jetzt nachholen können. Das gesamte Team hat hier Herausragendes geleistet – auch das soll mit den Feierlichkeiten honoriert werden Reinhold Gütebier, Geschäftsführer kika/Leiner 1/2

Wir wollen Kundinnen und Kunden inspirieren, ihnen neue Ideen für die eigenen vier Wänden präsentieren und zeigen, wie sie ihr Zuhause noch schöner machen können Johann Trinkt, Geschäftsleiter kika Graz 2/2

St. Pölten/Graz (OTS) -

Rahmenprogramm mit großem Gewinnspiel von 4. bis 6. März

Neue Möbelausstellung mit Markenvielfalt für jedes Budget

Innovatives Matratzenstudio & neue Küchenabteilung

Umbau bereits 2020, Eröffnung musste aufgrund von Corona verschoben werden

Für alle steirischen Möbelfans gibt es Grund zur Freude, denn der Umbau des kika-Einrichtungshauses in der Kärntner Straße 287 kann endlich gebührend gefeiert werden. Wenn auch in kleinerem Rahmen als bei Eröffnungen vor Corona – die Sicherheit und Gesundheit von KundInnen und MitarbeiterInnen steht an erster Stelle – so gibt es ab Donnerstag, 4. März, ein kleines aber feines Rahmenprogramm sowie sensationelle Angebote und Aktionen. „Ich freue mich sehr, dass wir die Eröffnung, die wir letztes Jahr aufgrund der Lockdowns absagen mussten, jetzt nachholen können. Das gesamte Team hat hier Herausragendes geleistet – auch das soll mit den Feierlichkeiten honoriert werden“ , so kika/Leiner Geschäftsführer Reinhold Gütebier, der persönlich nach Graz gekommen ist. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern sind einzigartige Wohnwelten entstanden, ein völlig neues Küchenstudio, ein innovatives Matratzenstudio sowie eine Vielzahl an Kleinmöbeln und Wohnaccessoires in der ‚trends by kika‘-Ausstellung zur Sofortmitnahme.

Markenvielfalt zum besten Preis

kika Graz bietet alles, was das Einrichtungsherz begehrt und mehr: Ob Single oder Großfamilie, jung oder junggeblieben – bei kika werden Wohnträume wahr. Für jeden Raum zuhause gibt es eine Vielzahl an Wohnideen für jeden Geschmack und jedes Budget, darunter auch eine große Auswahl an Produkten österreichischer Hersteller. Die liebevoll dekorierten Wohnräume sollen KundInnen zeigen, wie es künftig zuhause aussehen könnte: „Wir wollen Kundinnen und Kunden inspirieren, ihnen neue Ideen für die eigenen vier Wänden präsentieren und zeigen, wie sie ihr Zuhause noch schöner machen können“ , erklärt kika Graz Geschäftsleiter Johann Trinkl bei einem Rundgang durch das umgebaute Haus. „Zur Wohnlandschaft gibt es daher nicht nur einen passenden Couchtisch, sondern auch Kissen, Decken, Teppiche und Lampen. Eben alles, was man zum Wohlfühlen braucht.“

Bei der Auswahl und Planung unterstützen die kika-EinrichtungsberaterInnen. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolvieren regelmäßig Schulungen. Damit stellen wir Fachkompetenz sowie aktuelles Wissen über Trends und neue Technologien sicher und können hohe Beratungsqualität garantieren. Schließlich sollen unsere Kundinnen und Kunden lange Freude an ihrer neuen Einrichtung haben“, erklärt Reinhold Gütebier. Besonders oft wird das Know-how des kika-Teams bei der Planung von Küchen in Anspruch genommen. Auch der Liefer- und Montageservice sowie der kika-Abholbus sind stark gefragt.

Frühlingserwachen bei kika

Rechtzeitig vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn gibt es bei kika auch bereits eine große Auswahl an frühlingshaften Wohnaccessoires in vielen verschiedenen Farben sowie Osterschmuck und jede Menge Dekoration. Mit Kissen, bunten Decken, Vasen mit frischen Blumen und süßen Häschen für den Ostertisch wird es ganz schnell hell und freundlich in den eigenen vier Wänden. Und auch die Garten- und Balkonsaison steht mit dem schönen Wetter praktisch vor der Tür. Gemütliche Sitzmöbel, eine große Auswahl an Ess- und Couchtischen sowie Outdoor-Teppiche und Leuchten finden KundInnen ab sofort in der großen Gartenmöbel-Ausstellung.

Spezielle Angebote und Chance auf einen Ford Puma

Tolle Angebote und ein großes Gewinnspiel – bei dem es unter anderem ein Auto zu gewinnen gibt – erwartet KundInnen zur kika-Eröffnungsfeier. Um einen zu großen Andrang zu verhindern, gelten viele der Angebote auch über das Eröffnungswochenende hinaus und auch in der Online-Filiale auf kika.at. Umfassende Sicherheitsmaßnahmen sorgen zudem für ein unbeschwertes Einkaufserlebnis. Aufgrund der Größe des Einrichtungshauses gibt es ausreichend Platz für KundInnen, um den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Kostenlose FFP2-Masken stehen ebenso zur Verfügung (solange der Vorrat reicht) und zusätzliches Personal an den Eingängen und im Kassenbereich sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

kika Graz

Kärntner Straße 287, 8054 Graz

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9:00 – 19:00 Uhr, Samstag 9:00 – 18:00 Uhr

