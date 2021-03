Bayr: HPV - Ein Virus, das wir besiegen können

Gegen Humane Papillomviren gibt es bereits seit vielen Jahren funktionierende Tests und eine wirksame Impfung

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des „International HPV Awareness Day" am 4. März ruft SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr dazu auf, weltweit die Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die derzeit zweitgrößte Krebsursache für junge Frauen endlich Geschichte wird. „Mit Impfungen und regelmäßigen Pap-Tests können wir Gebärmutterhalskrebs besiegen!“, ruft Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, zu größeren Anstrengungen zur Eliminierung von HPV auf. ****

Nicht nur Frauen sind betroffen: Neben Gebärmutterhalskrebs können Humane Papillomviren auch Krebs in Mund und Rachen, Krebs der Rachenmandeln oder Kehlkopfkrebs, Penis-, Vulva- und Analkarzinome verursachen. Mehr und günstigere Impfdosen müssen vor allem armen Ländern zur Verfügung stehen. Die Pandemie hat, laut Unicef, auch hier zu Engpässen geführt.

„Erfreulicherweise gibt es zumindest auf EU-Ebene Bewegung zu diesem Thema“, stellt Bayr fest. Das Ziel der EU Kommission ist es, im Rahmen des Europe’s Beating Cancer Plan mindestens 90 Prozent der jungen Frauen zu impfen und den Anteil der geimpften jungen Männer in der Europäischen Union drastisch zu erhöhen.

Im Februar diesen Jahres wurden in Äthiopien 2,4 Millionen vierzehnjährige Mädchen, unterstützt von einer Kampagne der WHO, gegen HPV-Viren geimpft. „Aufklärungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit sind auch in Europa notwendig“, fordert Bayr in ihrer Rolle als Präsidentin des European Parliamentary Forum on Sexual and Reproductive Health. Obwohl die HPV-Impfung in das kostenfreie Kinderimpfprogramm für Mädchen und Buben aufgenommen wurde, lag die Durchimpfungsrate 2020 in Österreich bei nur bei 40 Prozent. (Schluss) bj/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at