NEOS: Eigenlob der Regierung nützt Unternehmer_innen nichts

Sepp Schellhorn: „Am meisten hilft man der Wirtschaft, wenn man alles daran setzt, damit sie wieder wirtschaften kann.“

Wien (OTS) - „Es ist toll, dass die Bundesregierung eins plus eins zusammenzählen kann und das Augenscheinliche erkennt“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn angesichts der leicht sinkenden Arbeitslosenzahlen. „Dass es weniger Arbeitslose gibt, wenn der Handel oder die körpernahen Dienstleistungen aufsperren, ist eine Milchmädchenrechnung. Es ist eine logische Folge von Öffnungen und mit Sicherheit kein Verdienst dieser Regierung, die seit Beginn der Pandemie einen Fehler nach dem anderen macht – aber keine Gelegenheit auslässt, um sich selbst in den Himmel zu loben. Aber wie erklärt die Bundesregierung dem Gastronomen, der ums Überleben kämpft, dass ein Aufsperren seines Lokals noch weit entfernt ist? Wie erklärt sie der Künstlerin, dass die Bühnen weiterhin verwaist bleiben, obwohl eine Öffnung der Theater oder Kinos mit Tests und Maske problem- und gefahrlos möglich wäre? Wie erklärt sie dem Hotelier, dass er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter in Kurzarbeit halten muss? Keiner von ihnen kann sich von der Selbstbeweihräucherung der Regierung etwas kaufen.“

Würde man, so Schellhorn, mit einem straffen Sicherheits- und Testkonzept auch anderen Branchen schneller die Möglichkeit geben zu öffnen, als es zurzeit geplant sei, so wären diese auch nicht auf die Verlängerung von Hilfszahlungen und Unterstützungen angewiesen. „Und genau das wünschen sich alle Betroffenen. Am meisten hilft man der Wirtschaft, wenn man alles daran setzt, damit sie wieder wirtschaften kann.“

