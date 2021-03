ORF III: Südtirol-Abend mit neuer „Heimat Österreich“-Doku „Vom Vinschgau bis ins Ahrntal“ und „Land der Berge“-Doppel

Außerdem am 3. März: Zweimal „treffpunkt medizin“ mit Premiere für „Covid-19: Der Weg zurück ins Leben“ und „10 Fragen zur Corona-Impfung“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 3. März 2021, einen dreiteiligen Themenabend über Leben und Natur in Südtirol, beginnend mit einer „Heimat Österreich“-Premiere. Das ORF-III-Gesundheitsformat „treffpunkt medizin“ befasst sich in einer Neuproduktion mit Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung, ehe eine weitere Ausgabe die wichtigsten Fragen zur Corona-Impfung beantwortet. Am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) ein umfassendes Nachrichtenupdate.

Im Hauptabend begibt sich „Heimat Österreich“ zunächst „Vom Vinschgau bis ins Ahrntal“ und zeigt das „Leben in den Südtiroler Alpen“ (20.15 Uhr). Täler wie diese sind dank alpinem Flair und einzigartiger Kulturlandschaft ideale Erholungsorte für Körper und Geist. Das wissen auch Einheimische, die für ihre harte Arbeit und das raue Wetter tagtäglich mit imposanter Kulisse entschädigt werden. Regisseur Stefan Nicolini porträtiert in dieser Neuproduktion seine Heimat und die dortigen Gebräuche – den „Scheibenschlagen-Sonntag“, die Weinernte in Terlan und die Grödner Holzschnitzerei. „Land der Berge“ besucht in „Südtirol – Rund um den Ortler“ (21.05 Uhr) anschließend den höchsten Berg der nördlichsten italienischen Provinz, ehe fünf Charakterköpfe „Daheim in den Dolomiten“ (21.55 Uhr) unterwegs sind.

„treffpunkt medizin“ meldet sich ab 22.25 Uhr im Doppelpack, beginnend mit einer neuen Ausgabe zum Thema „Covid-19: Der Weg zurück ins Leben“. Die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung können nicht nur für Menschen mit Vorerkrankungen einschneidend sein. Auch agile Menschen mittleren Alters finden sich nach überstandener Infektion auf Reha-Stationen wieder. In „treffpunkt medizin“ geben Betroffene sowie medizinisches Personal des Rehabilitationszentrums Hochegg Einblick in die Zeit der Erkrankung, der Behandlung und des oft mühsamen Wegs zurück in den Alltag. Der Abend schließt mit einer zweiten Folge zum Thema „10 Fragen zur Corona-Impfung“ (23.10 Uhr).

