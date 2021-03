Premiere im „Maschinenraum“

Ein neues Format entführt die Zuseher von Krone.tv in die Welt der Technik. Heute geht‘s los!

Wien (OTS) - Der Star der ersten Sendung: die Sony PlayStation 5 (PS5). Die Next-Gen-Konsole zaubert eindrucksvolle 4K-Bilder aufs TV-Gerät, ist aber bis heute kaum erhältlich. Warum das so ist und ob es sich lohnt, auf die Konsole zu warten, verraten in der ersten „Maschinenraum“-Episode Dominik Erlinger, Sebastian Räuchle, Dominik Kaltenböck und Thomas Leitner. Ebenfalls Thema in der ersten Ausgabe: Die Game- und Gadget-Highlights des letzten Jahres.

Neben aktuellen Spiele-Blockbustern und Retro-Meisterwerken aus 30 Jahren Videospielgeschichte sind auch laufend Smartphones, Laptops, Fernseher und intelligente Technik von der Armbanduhr bis zum Lautsprecher Thema. Dieses Mal im Test: Sonys lichtstärkste Vollformat-Systemkamera Alpha 7S III.

Nach dem Auftakt mit der topmodernen PlayStation 5 geht es nächste Woche zurück in die Vergangenheit zu einer abenteuerlichen Nintendo-Zeitreise durch 35 Jahre „The Legend of Zelda“. Außerdem großes Thema nächste Woche: Samsung QLED oder LG OLED – welche TV-Technologie liefert das beste Bild?

Ab sofort jeden Dienstag um 20.45 Uhr auf Krone.tv!

Neben Satellit, terrestrisch und den bekannten Kabelnetzen, ist das Programm von Krone.tv auch im Livestream verfügbar. Für all jene die nicht live dabei sein können reicht in Klick in die TVthek, erreichbar unter Krone.tv.

Rückfragen & Kontakt:

Krone Multimedia GesmbH & Co KG

Nina Leber, MA

+43 (0)5 7060 23517

n.leber @ krone.at

www.krone.at