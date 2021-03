Niederösterreich: Nachtexpress nimmt auf Mariazellerbahn den Betrieb auf

St. Pölten (OTS) -

Ab sofort rollt eine der schönsten Schmalspurbahnen der Welt auf P3tv durch die TV-Kabelnetze.

Sie ist eine der schönsten Eisenbahnstrecken der Welt. Fans aus unzähligen Ländern rund um den Globus pilgern nach Niederösterreich, um sich den Genuss einer Fahrt mit dieser besonderen Bahn zu gönnen. Von St. Pölten aus schlängelt sich die Mariazellerbahn auf schmaler Spur durch das Alpenvorland. Ab Laubenbachmühle beginnt die atemberaubende Bergstrecke, ehe man nach 84 Kilometern im steirischen Wallfahrtsort Mariazell ankommt.

In Kooperation mit den Niederösterreich Bahnen bringt P3tv diesen Genuss nun in die Wohnzimmer. Seit 27. Februar rollt der „P3 Nachtexpress“ los und vermittelt Eisenbahnromantik pur. Aus Sicht des Führerstandes erlebt man eine Fahrt mit der Alpenbahn ungeschnitten. Aufgezeichnet wurde im Februar bei strahlendem Wetter nach einer klirrend kalten Winternacht. Frisch angezuckert bieten sich traumhafte Bilder von der Strecke durchs Pielachtal, den engen Bögen, Viadukten und Tunnels der Bergstrecke. Über allem thront verschneit und majestätisch der Ötscher in voller Pracht.

Abfahrt für den P3tv Nachtexpress ist ab sofort täglich um null Uhr, gegen zwei Uhr 20 ist planmäßige Ankunft in Mariazell. Danach geht die Reise ans andere Ende der Nacht zurück und man erlebt auch die Rückfahrt ungeschnitten aus dem Führerstand. Gegen fünf Uhr früh ist man wieder in St. Pölten und die aktuelle Sendeschiene von P3tv übernimmt wieder das Programm.

Der P3tv Nachtexpress ist aber nicht nur für Schlaflose und Nachtschwärmer. Die Sendung kann natürlich auch im Internet unter www.p3tv.at oder am youtube-Channel von p3tv jederzeit gesehen werden. Im linearen TV findet man P3tv im Netz der Kabelplus, Im Kabelnetz Krems und österreichweit über A1tv.

https://www.p3tv.at/webtv/nachtexpress

https://youtu.be/hg1FddE340A



