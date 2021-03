TECHCO Group und Baumgartner Automation bilden ein starkes Team

Mitarbeiter-Stand der TECHCO Group wächst auf 250 an

Korneuburg.01.03.2021 (OTS) - Die TECHCO Group mit Sitz in Korneuburg ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe in den Bereichen Elektrotechnik und Metallverarbeitung. Nun setzt die TECHCO Group einen weiteren Wachstumsschritt: Mit der Übernahme der Anteile an der oberösterreichischen Baumgartner Automation GmbH wird das Portfolio der Gruppe um einen Spezialisten im Bereich Automatisierung erweitert. Eine entsprechende Vereinbarung tritt mit 1. März 2021 in Kraft.

Radovan Ivetić, geschäftsführender Gesellschafter von TECHCO: „Die Erzeugnisse der TECHCO Group sind in der Verarbeitungsindustrie, in der Verkehrs- und Energietechnik sowie in Kommunikationstechnologien zu finden. Mit der Übernahme der Baumgartner Automation in die Unternehmensgruppe wird das bestehende Portfolio optimal um Steuerungs- und Automatisierungstechnik sowie Softwarelösungen ergänzt. Dieser Schritt generiert wesentliche Synergien und erlaubt uns, Bestandskunden als auch Neukunden künftig passgenaue technische Lösungen anzubieten.“

TECHCO-Miteigentümer DI Andreas Zwerger: „In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten setzen wir mit der TECHCO Group bewusst einen klaren Wachstumsschritt. Dank hervorragender Mitarbeiter, höchster technischer Kompetenz und optimaler Kundenbetreuung zählt die Baumgartner Automation GmbH weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus zu den ersten Adressen für maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Industriesteuerungen im Anlagenbau. Durch die Eingliederung in die TECHCO Group können wir unseren Kunden künftig von der Planung bis zur Produktumsetzung optimale Lösungen aus einer Hand anbieten.“

Generationenwechsel bei Baumgartner Automation

Im Zuge der Übernahme der TECHCO Group kommt es auch zu einem Generationenwechsel bei Baumgartner Automation. Ing. Johann Waldenberger, langjähriger geschäftsführender Gesellschafter, scheidet aus dem Unternehmen aus. Mit 1. April 2021 verstärkt DI Horst Geiblinger als designierter Geschäftsführer das Management-Team von Baumgartner Automation. Der studierte Elektrotechniker kann auf umfassende Erfahrung in den Bereichen Fertigung und Regelungstechnik verweisen und war zuvor mit Führungsaufgaben bei den Industrieunternehmen Engel Austria GmbH, Anger Machining GmbH und Keba AG betraut.

Andreas Zwerger: „Mit ihrem unermüdlichen Einsatz haben Maria Baumgartner und Johann Waldenberger in den vergangenen Jahren einen leistungsfähigen Anlagenbauer geformt, der Kompetenz, Qualität und Innovationskraft im gesamten Bereich der Automatisierung vereint. Wir danken ihnen für ihren Einsatz als verantwortliche Gesellschafter und wünschen alles Gute für den Ruhestand. Horst Geiblinger wird auf diesen Leistungen aufbauen und die Integration von Baumgartner Automation in die TECHCO Group zügig vorantreiben.“

ÜBER TECHCO:

Die TECHCO Group ist als internationales KMU in zwei Segmenten verlässlicher Partner. Einerseits im Segment des elektrischen Anlagenbaus und andererseits für komplexe Auftragsleistungen im gesamten Bereich der Metallbe- und Verarbeitung. Die Unternehmen umfassen Standorte in den Ländern Österreich, Tschechien und Serbien und beschäftigen ca. 200 Mitarbeiter. Das Produktportfolio im elektrischen Bereich umfasst Schaltschränke für Energie- und Steueranlagen sowie Trafostationen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Im mechanischen Bereich reicht das Portfolio von Prototypen, Einzelteilfertigung über kleine bis hin zu mittleren Serien von funktionalen Gehäusen und Baugruppen. Die Erzeugnisse der TECHCO Gruppe sind in Kommunikationstechnologien, in der Verarbeitungsindustrie sowie in der Verkehrs- und Energietechnik zu finden. Mit Know-how und Qualität vom Engineering bis hin zur Fertigung und Inbetriebnahme wird so ein Mehrwert für die Kunden geschaffen. Link: www.techco.at

ÜBER BAUMGARTNER AUTOMATION:

1963 gegründet, hat sich das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Gaspoltshofen, Oberösterreich von Beginn an als führender Hersteller individueller Industriesteuerungen international positioniert. Heute beschäftigt Baumgartner Automation über 50 Mitarbeiter, ist zertifiziert nach ISO9001:2015, DIN EN 61439, UL/CSA und erstellt Lösungen für namhafte Industrie-Kunden im In- und Ausland. Link: www.baum-autom.at

