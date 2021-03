PwC-Studie: Wirtschaftlicher Einfluss von 5G steigt bis 2030 auf USD 1,3 Bio.

PwC-Analyse quantifiziert erstmals wirtschaftliche Auswirkungen des neuen 5G-Mobilfunkstandards bis 2030

Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen durch 5G setzen Beitrag von USD 1,3 Bio. zum weltweiten BIP frei

Gesundheits- und Sozialbereich: Bessere und schnellere Lösungen mit wirtschaftlichem Wert von 530 Mrd. bis 2030 prognostiziert

Höhenflug durch 5G: USA, China, Japan und Deutschland erleben als moderne Industrienationen größten Aufschwung im Zusammenhang mit 5G

Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen, vorangetrieben durch den Einsatz von neuen und bestehenden 5G-Anwendungen, lösen bis 2030 einen Wandel von Unternehmen, Kompetenzen und Dienstleistungen im Wert von USD 1,3 Bio. des weltweiten BIP aus. Zu diesem Ergebnis kommt die PwC-Analyse Powering Your Tomorrow, die erstmals die Wirkung des neuen Mobilfunkstandards quantifiziert und so seinen Wert für die weltweite Wirtschaft abbildet. Dabei wurden acht Volkswirtschaften, in denen der 5G-Infrastrukturausbau bereits stark vorangeschritten ist, hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen von 5G im Versorgungssektor, Gesundheits- und Sozialbereich sowie bei Verbraucher-, Medien- und Finanz-Dienstleistungen untersucht.



5G als nächster Konnektivitäts-Boost nach der Pandemie

Enorme Geschwindigkeiten und hohe Verlässlichkeit bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch machen den neuen Mobilfunkstandard 5G zu weit mehr als einer schnelleren Version von 4G. Während 5G für die Gesellschaft in erster Linie einen flächendeckend ultraschnellen Breitbandzugang ermöglicht, setzen 5G-Technologien aus Unternehmenssicht ungekannte Potenziale der mobilen Konnektivität frei. Gemeinsam mit Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IdD) bietet 5G eine Plattform für Unternehmen und die Gesellschaft, den technologischen Fortschritt in vollem Umfang nutzbar zu machen.



„Die COVID-19 Pandemie hat die Digitalisierung über alle Sektoren hinweg beschleunigt. Der neue Mobilfunkstandard 5G wird die nächste große Welle der Technologisierung darstellen und Unternehmen neue Möglichkeiten für Wachstum und Veränderung bieten“, ist sich Nicole Prieller, Partnerin und Leiterin des Bereichs Digital Consulting bei PwC Österreich, sicher. „Der 5G-Infrastrukturausbau ist in Österreich im internationalen Vergleich bereits gut vorangeschritten, bis 2023 soll eine flächendeckende Verfügbarkeit erreicht werden. Ein Ziel, das nicht verfehlt werden darf, möchte man die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft sicherstellen und unsere heimischen Industriestandorte weiter festigen.“

Besser und schneller: Gesundheits- und Sozialbereich profitiert am stärksten

Große Verbesserungen durch den Einsatz von 5G-Anwendungen erkennt die Analyse im Gesundheits- und Sozialbereich. 2030 sollen etwa die Hälfte der wirtschaftlichen Auswirkungen von 5G (USD 530 Mrd.) auf verbesserte Erfahrungen von Patienten, medizinischem Personal und Dienstleistern im Gesundheits- und Sozialbereich zurückzuführen sein. Während die Telemedizin bereits durch die COVID-19-Pandemie höhere Gewichtung erfuhr und die Laufrichtung des Gesundheitswesens neu definierte, wird nun neues Potenzial auch in der Fernpflege erkannt. Laut der Analyse werden Gesundheitseinrichtungen und Spitäler durch neue und zuverlässige Techniken der Fernüberwachung und -beratung, Echtzeit-Datenaustausch im Krankenhaus, verbesserte Kommunikation zwischen Arzt und Patient sowie Automatisierungs-Lösungen zur Reduktion von Kosten stark profitieren.

„Die Notwenigkeit von Entlastungen im Gesundheitswesen, bei gleichzeitigem Fordern nach mehr Effizienz und Schnelligkeit, hat sich im vergangenen Jahr in aller Deutlichkeit gezeigt. Hier können 5G-Technologien erfolgreich ansetzen und punkten ganz besonders durch eines: dem Faktor Zeit. Im Gesundheitswesen eröffnen sich verschiedenste Anwendungsbereiche, von denen Patienten und Gesundheitspersonal in gleicher Weise profitieren“, so Expertin Prieller.



5G-Auswirkungen analysiert nach Regionen und Sektoren

Mit prognostizierten wirtschaftlichen Auswirkungen von USD 484 Mrd. bis 2030 stehen die USA an der Spitze der 5G-Gewinner, gefolgt von China (USD 220 Mrd.), Japan (USD 76 Mrd.) und Deutschland (USD 65 Mrd.). Aufgeteilt in Sektoren variieren die wirtschaftlichen Auswirkungen von 5G in den analysierten Volkswirtschaften: Laut der Prognosen werden die USA und Australien am meisten von 5G-Anwendungen im Bereich der Finanz-Dienstleistungen profitieren, Indien im Kontext der smarten Versorgung und China und Deutschland im Fertigungssektor.



Die Analyse nach Sektoren zeigt, welche Potentiale bis zum Jahr 2030 von neuen und bereits bestehenden 5G-Anwendungen hinsichtlich Kompetenz-Entwicklung, Arbeitswelt und neuen Konsumgütern ausgehen:

Smartes Versorgungsmanagement: Das Zusammenwirken von intelligenten Messgeräten und Netzwerken mithilfe von 5G-Technologien eröffnet Chancen zur Reduktion des Energiebedarfs, des CO2-Ausstoßes sowie des Abfallaufkommens und trägt so zur Unterstützung globaler Umweltziele bei. Eine bessere Rückverfolgung von Abfallentsorgung wie auch von Wasserverlusten führt zu einer Optimierung des Abfall- und Wassermanagements (USD 330 Mrd.).

Das Zusammenwirken von intelligenten Messgeräten und Netzwerken mithilfe von 5G-Technologien eröffnet Chancen zur Reduktion des Energiebedarfs, des CO2-Ausstoßes sowie des Abfallaufkommens und trägt so zur Unterstützung globaler Umweltziele bei. Eine bessere Rückverfolgung von Abfallentsorgung wie auch von Wasserverlusten führt zu einer Optimierung des Abfall- und Wassermanagements (USD 330 Mrd.). Verbraucherdienste und Medien: Im Entertainment- und Mediensektor ermöglicht 5G ein verbessertes Nutzererlebnis im Gaming (Over the Top, OTT) sowie bei Kundendiensten in Echtzeit wie beispielsweise Augmented-Reality-Angeboten (USD 254 Mrd.).

Im Entertainment- und Mediensektor ermöglicht 5G ein verbessertes Nutzererlebnis im Gaming (Over the Top, OTT) sowie bei Kundendiensten in Echtzeit wie beispielsweise Augmented-Reality-Angeboten (USD 254 Mrd.). Produktion und Schwerindustrie: Der Fertigungssektor profitiert durch mehr Effizienz und Reaktionsschnelle bei Produktionsanlagen, der Befreiung von Standort-Gebundenheit durch drahtlose Lösungen, besserer Produktionsüberwachung und der Reduzierung von Defekten. Zusätzliches Potenzial liegt im vermehrten Einsatz autonomer Fahrzeuge und Robotik (USD 134 Mrd.).

Der Fertigungssektor profitiert durch mehr Effizienz und Reaktionsschnelle bei Produktionsanlagen, der Befreiung von Standort-Gebundenheit durch drahtlose Lösungen, besserer Produktionsüberwachung und der Reduzierung von Defekten. Zusätzliches Potenzial liegt im vermehrten Einsatz autonomer Fahrzeuge und Robotik (USD 134 Mrd.). Finanz-Dienstleistungen: 5G-Technologien in Kombination mit KI können insbesondere dazu beitragen, Betrugs- und Schadensfälle im Bereich Banking und Versicherung effizienter aufzudecken und zu reduzieren. Zudem werden die neuen Technologien die Etablierung digitaler Kundenkanäle weiter vorantreiben und so für mehr Effizienz und bessere Nutzererfahrung sorgen (USD 85 Mrd.).

„Die Anwendungsbereiche von 5G-Technologien erstrecken sich über sämtliche Sektoren und Lebensbereiche. Um das volle wirtschaftliche Potenzial auszuschöpfen, müssen heimische Unternehmen nun aktiv werden. In den kommenden fünf Jahren wird die Implementierung von 5G-Lösungen nicht nur völlig neue Geschäftsmodelle hervorbringen, sondern auch zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden. Um 5G-Lösungen wertschöpfend in die Geschäftsprozesse zu integrieren, müssen frühzeitig Pläne entwickelt und Kunden, Lieferketten und Regulatoren einbezogen werden“, so das Fazit von Nicole Prieller.



Den vollständigen Bericht und die Erkenntnisse nach Ländern und Branchen finden Sie unter: https://www.pwc.com/gx/en/tmt/5g/global-economic-impact-5g.pdf



