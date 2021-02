Oö. Volksblatt: "Eine richtungsweisende Wahl" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 1. März 2021

Linz (OTS) - Im Vorfeld wurde den gestrigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten auch ein richtungsweisender Charakter bezüglich Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zugeschrieben. Wenn das stimmt, dann kann man nach den ersten Ergebnissen – noch fehlen ja die Stimmen der Wahlkarten, also insgesamt fast ein Viertel – schon sagen, dass es weder Überraschungen noch Erdrutsch-Ergebnisse geben wird. Das heißt im Umkehrschluss: Die Bevölkerung ist zum einen doch halbwegs zufrieden mit den bisherigen wahrlich nicht immer einfachen Entscheidungen der Regierung. Zum anderen setzen die Menschen gerade in Krisenzeiten wie in der aktuellen Pandemie-Herausforderung dann doch lieber auf bewährte Kräfte.

