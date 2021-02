VP-Gruber: „Ergebnis ist riesiger Vertrauensbeweis und Bestätigung der guten Arbeit!“

VP-Parteiobmann Gruber gratuliert allen Kandidaten zum Wahlergebnis. 38 Bürgermeister stehen als Wahlsieger fest. Nach derzeitigem Stand gewinnt die ÖVP auch an Gemeinderäten dazu.

Klagenfurt (OTS) - Zwar liegen noch nicht sämtliche Ergebnisse von allen Gemeinden der heutigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen vor, es zeichnet sich aber ab, dass die Neue Kärntner Volkspartei einen großen Wahlerfolg einfährt. In 38 Gemeinden stellt die ÖVP oder ÖVP-nahe Liste den künftigen Bürgermeister. In 13 weiteren Gemeinden stehen ÖVP-Kandidaten in der Stichwahl. „Damit sorgen wir für mehr Türkis in Kärntens Gemeinden“, freut Landesparteiobmann Martin Gruber. „Unsere Kandidaten in den Gemeinden haben sich erfolgreich als verlässliche Partner in schwierigen Zeiten präsentiert – ich danke allen für ihren Einsatz und den Wählerinnen und Wählern für das geschenkte Vertrauen.“

Auch ÖVP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig gratuliert den Gemeindefunktionären zum großartigen Ergebnis. „Das Ziel von Martin Gruber und mir war es, die Partei breiter aufzustellen – das ist uns gelungen und der heutige Tag zeigt, dass das auch Wähler so sehen“, sagt Löschnig. In Rennweg, Millstatt und Kappel am Krappfeld ist es gelungen im ersten Anlauf das Bürgermeisteramt zu erobern. Das Ergebnis in Feldkirchen ist noch nicht endgültig, aber auch hier zeichnet sich ein großer Erfolg für die ÖVP ab.

Nach derzeitigem Stand haben es ÖVP-Kandidaten in 13 Gemeinden in die Stichwahl in zwei Wochen um das Amt des Bürgermeisters geschafft. Ihnen wünscht Gruber alles Gute und viel Erfolg. Damit sei das Ziel, die Anzahl an ÖVP- und ÖVP-nahen Bürgermeister von derzeit 42 zu erhöhen und in einem Drittel der Kärntner Gemeinden den Bürgermeister zu stellen, zum Greifen nahe. Gruber und Löschnig sind überzeugt, dass es auch gelingt.

Gruber zeigt sich überzeugt, dass die künftigen Mandatsträger und gewählten Bürgermeister der Volkspartei in den Gemeinderäten dem entgegenbrachten Vertrauen gerecht werden. „Es liegen weiterhin fordernde Monate und Jahre vor uns – auch in den Gemeinden“, sagt Gruber. „Es freut mich, dass auch in der kommenden Legislaturperiode wieder viele Persönlichkeiten der Volkspartei die große Verantwortung für eine gute Zukunft in den Gemeinden wahrnehmen werden.“

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Kärnten

landespartei @ oevpkaernten.at



8.-Mai-Straße 47/2

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: 0463-5862-0